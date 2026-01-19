İkilinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı samimi videolar ve birlikte çekilmiş fotoğraflar, takipçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. "Sevgili misiniz?" sorularına doğrudan yanıt vermeyen çift, magazin kulislerinde "yılın sürpriz çifti" olarak anılıyor.

Tuna Tavus ve Aspenya sevgili mi?

Son dönemde Aspenya'nın, yine sosyal medyada tanınan fenomen isimlerden Tuna Tavus ile sevgili olduğu bilinmektedir. İkilinin ilişkisi sosyal medyada dikkat çekerken, çift bu konuda detaylı açıklamalar yapmamayı tercih etse de birlikte yer aldıkları videolar takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Aspenya ve Tuna Tavus, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaştı. Ayrıca TikTok'taki "Bad Boys" akımına birlikte katılan ikili, takipçilerinin ilgisini üzerine çekti. Tuna Tavus'un Aspenya'nın videolarındaki eğlenceli tavırları, hayran kitlesi tarafından olumlu karşılandı.

Tuna Tavus'un eski sevgilisi kim?

Tuna Tavus'un eski sevgilisinin adı Gizem. Daha önce kız arkadaşıyla bir fotoğraf karesi paylaşan Tavus, o dönemde ilişkisi hakkında detaylı bilgi vermemişti. Ancak şu an için Aspenya ile olan ilişkisi gündemde.

Tuna Tavus kimdir?

Tuna Tavus, 12 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan fenomen, hem YouTuber hem de powerlifting sporcusu olarak tanınıyor. "Dünyanın en çok yemek yiyen adamlarından biri" unvanıyla bilinen Tavus, yiyecek rekorları denemeleriyle de dikkat çekiyor.

Ankara Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimi alan Tavus, 1.99 metre boyunda ve 150 kg ağırlığında. YouTube'da 2.5 milyondan fazla, Instagram'da ise 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Güncel rekorları şöyle:

Squat: 320 kg

Bench press: 230 kg

Deadlift: 390 kg

Aspenya kimdir?

Aspenya'nın gerçek adı Ayşe Özdemir'dir. 14 Ocak 2000 doğumlu olan fenomen, 26 yaşında ve 1.75 metre boyunda. İstanbul'da yaşayan Aspenya, sosyoloji eğitimi almış olsa da profesyonel olarak sosyal medya içerik üreticisi ve influencer olarak çalışıyor.

"Mahalle kuaförü" serisiyle viral olan Aspenya, özellikle POV (senaryolu kısa video) formatındaki içerikleriyle dikkat çekiyor. TikTok başta olmak üzere Instagram ve YouTube'da makyaj, bakım, güzellik, kombin ve vlog içerikleri paylaşıyor.

Kore stiline yakın makyaj tarzıyla tanınan Aspenya, cesur tırnak tasarımları ve renkli saçlarıyla ön plana çıkıyor. Takipçileriyle kurduğu samimi iletişim, özellikle 18-24 yaş arası kadınlardan oluşan sadık bir kitle oluşturmasını sağladı.

İkilinin ilişkisi nasıl başladı?

Tuna Tavus ve Aspenya'nın ne zaman bir araya geldiği net olarak bilinmiyor. Ancak birlikte çektikleri videolar ve sosyal medyada paylaştıkları samimi kareler, takipçilerin dikkatini çekti. İçerik iş birliğinin ötesinde özel bir bağ kurduğu düşünülen çift, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu.