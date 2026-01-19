Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan bu vahşet, kamuoyunda büyük infial yarattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Atlas'ın ailesi adalet çağrısında bulunurken, katil zanlısının savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Atlas Çağlayan'ı öldüren katil zanlısı E.Ç., henüz 15 yaşında. Bazı kaynaklarda ismi Efe Çekli olarak geçen zanlının İzmirli olduğu iddia ediliyor. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle kimlik bilgileri kısıtlı şekilde paylaşılıyor.

Olay nasıl gelişti?

Olay, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte her zaman gittiği kafeye gitti. İkiz kardeşi de aynı mekandaydı.

Daha önce birbirini tanımayan iki grup arasında kafede "yan bakma" iddiasıyla tartışma çıktı. Kafenin içinde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde bulunan sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç çocuk kurtarılamadı.

Katil zanlısı E.Ç. kimdir?

Atlas Çağlayan'ı öldüren katil zanlısı E.Ç., henüz 15 yaşında. Bazı kaynaklarda ismi Efe Çekli olarak geçen zanlının İzmirli olduğu iddia ediliyor. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle kimlik bilgileri kısıtlı şekilde paylaşılıyor.

İlk tespitlere göre E.Ç.'nin sabıkası bulunmuyor ve Atlas Çağlayan'ı önceden tanımıyordu. Olay sonrası yakalanan zanlı, Güngören Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. 15 Ocak'ta Bakırköy'de mahkemeye çıkarılan E.Ç. tutuklanarak Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Katil zanlısının kan donduran ifadesi

E.Ç., savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Ben olay tarihinde arkadaşlarımla birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim."

İkiz kardeşi her şeye tanık oldu

Atlas öldürüldüğünde ikiz kardeşi D. Çağlayan da yanındaydı. İkiz kardeş, kardeşine saldıran gruptakilerin kafe içerisinde sürekli kendilerine baktığını anlattı.

"Çocuklar bir anda bize sataşmaya başladı. Saldırgan gruptakiler bizi dışarı çağırdı. Çocuk bir anda bıçağı çıkardı. Kasten, bilerek bıçakladı ikizimi" ifadelerini kullanan D. Çağlayan, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Annenin yürek burkan feryadı

Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Oğlum Atlas beni beklemiş evde. Ben geldikten sonra 'Anne, kardeşimin yanına gideceğim' dedi. 'Oğlum geç kalma, merak ederim' dedim. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye."

Acılı anne, olay yerine gittiğinde oğlunun can çekiştiğini, yüzünün mosmor olduğunu ve tüm kanının gittiğini anlattı. "Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. O cani katil çocuğumu öldürdü. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

Aileye tehdit mesajları

Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesinin tehdit edildiği ortaya çıktı. Anne Gülhan Ünlü, "Numara görünmüyor ama mesajlarda 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz' yazıyor" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit mesajları gönderen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Atlas Çağlayan kimdir?

Atlas Çağlayan, 17 yaşında lise son sınıf öğrencisiydi. Sosyal çevresinde sevilen, hayalleri olan bir gençti. Annesinin ifadesine göre sakin bir yapıya sahipti ve kavga eden biri değildi. Sporla ilgileniyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve gelecek planları yapıyordu.

Atlas, 15 Ocak 2026 tarihinde Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesinin yanına defnedildi. Mezarına kırmızı güller bırakıldı, fotoğrafı asıldı ve şeker konuldu.

Adalet talebi büyüyor

Aile ve kamuoyu, katil zanlısı E.Ç.'nin yetişkin gibi yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep ediyor. Atlas'ın halası Şaziye Pamuk, "Cebinde bıçakla gezen çocuk cinayet işlemek için yola çıkmıştır. Lütfen yetişkin bazında yargılansın, gerekli cezayı alsın" dedi.

15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç., Çocuk Ceza Kanunu kapsamında yargılanacak. Ancak suçun ağırlığı nedeniyle "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle yargılanması talep ediliyor.