Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin güncel nüfus yapısına dair üçer aylık periyotlarla üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 1 Ekim tarihi itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak kaydedildi. Bu artış, ülkenin demografik büyümesinin devam ettiğini gösteriyor.

9 ayda 315 binden fazla artış

TÜİK verileri, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki nüfus artış hızını gözler önüne serdi. 2024 yılının sonunda 85 milyon 664 bin 944 kişi olan ülke nüfusu, bu yılın ilk dokuz aylık zaman diliminde 315 bin 710 kişilik bir büyüme gösterdi.

Özellikle üçüncü çeyrekteki (1 Temmuz - 1 Ekim dönemi) artış dikkati çekti. Bu üç aylık periyot içerisinde ülke nüfusu, tek başına 155 bin 800 kişi daha artış göstererek toplamda 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Bu veriler, yaz aylarını da kapsayan dönemde belirgin bir demografik hareketliliğin yaşandığına işaret ediyor.

Cinsiyet dağılımında denge korunuyor

Açıklanan nüfus istatistikleri, Türkiye'deki cinsiyet dağılım oranlarını da detaylandırdı. Verilere göre, erkek nüfusun toplamdaki oranı yüzde 50,02 olarak belirlendi ve bu, 43 milyon 3 bin 770 erkeğe tekabül ediyor. Kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 seviyesinde gerçekleşti; bu da 42 milyon 976 bin 884 kadının kayıtlarda yer aldığı anlamına geliyor. Bu oranlar, ülkenin nüfus dengesinin oldukça yakın bir dağılımla sürdüğünü ortaya koyuyor.