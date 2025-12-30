Son Mühür- Çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 157 sayfalık kapsamlı taslak raporunu tamamladı.

Sabah'ın haberine göre; raporda özellikle sosyal medya, dijital platformlar ve çevrim içi içeriklere yönelik dikkat çekici düzenleme önerileri yer aldı.

Sosyal medya ve dijital platformlara zorunlu güvenlik adımları

Hazırlanan taslak raporda, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde var olabilmesi için kapsamlı önlemler önerildi.

Buna göre sosyal medya ve dijital yayın platformlarında yaş doğrulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi, çocukların yetişkinlere yönelik içeriklere erişimini engelleyecek otomatik içerik filtreleri ve ebeveyn kontrol mekanizmalarının standart uygulama olması gerektiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, yapay zeka destekli denetim sistemlerinin aktif şekilde kullanılması gerektiği belirtilerek, çocukları zararlı içerikten koruyacak teknolojik altyapının güçlendirilmesi istendi.

Fenomenler ve içerik üreticilerine etik kurallar geliyor

Komisyonun dikkat çektiği başlıklardan biri de sosyal medya fenomenleri ve dijital içerik üreticileri oldu. Raporda, çocuklara yönelik içerik üreten ya da çocukların erişebildiği hesaplar için etik kuralların belirlenmesi önerildi.

Bu kapsamda, çocukların gelişimini olumsuz etkileyen, istismar riski barındıran ya da şiddeti normalleştiren paylaşımlara karşı daha sıkı denetim yapılması gerektiği ifade edildi.

Çocuklar için güvenli cep telefonu ve standart koruma paketleri

Raporda yer alan öneriler arasında, çocukların cep telefonu kullanımına yönelik yeni düzenlemeler de bulunuyor.

Buna göre, çocuk güvenlik ayarlarının ve çocuk koruma paketlerinin tüm mobil cihazlarda standart özellik olarak sunulması gerektiği belirtildi. Bu uygulamalarla çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor.

Kurallara uymayan platformlara ağır yaptırım uyarısı

Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, çocuk haklarını yeterince gözetmeyen ve etkin denetim sağlamayan dijital platformlara yönelik yaptırımların artırılması çağrısı yapıldı.

Çocukların güvenliğini ikinci plana atan platformlara karşı caydırıcı cezaların devreye sokulması gerektiği vurgulandı.

Eğitim sistemine “çocuk hakları” ve “şiddetsiz iletişim” dersi önerisi

Raporda eğitim alanına da geniş yer ayrıldı. Okul öncesi dönemden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, çocukların haklarını öğrenmesini ve şiddetsiz iletişim becerileri kazanmasını sağlayacak zorunlu derslerin müfredata eklenmesi önerildi. Bu adımın, erken yaşta farkındalık yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

Suça sürüklenen çocuklar için rehabilitasyon ve toplumsal uyum vurgusu

Komisyon raporunda “suça sürüklenen çocuklar” başlığı altında önemli değerlendirmeler yer aldı. Bu kapsamda, uzman sayısının artırılması, rehabilitasyon ve topluma yeniden uyum projelerinin güçlendirilmesi ve aile ile toplum temelli önleyici programların yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.