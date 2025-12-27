Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Politikaları Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda parti yöneticileri, milletvekilleri, gençlik örgütleri temsilcileri ve üniversite öğrencileri yer aldı.

“Siyaset şikâyet değil, çözüm üretme yeridir”

Açılışta konuşan Başkan Tugay, gençlere verilen destekleri anlatarak üniversite sorunlarının yalnızca tespit edilmemesi gerektiğini söyledi. Ekonomik zorluklar, barınma ve ifade özgürlüğü sorunlarının gençlerin günlük yaşamını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Tugay, “Doğruyu anlamak, anlatmak ve savunmak zorundayız. Siyaset şikâyet etmekten çok çözüm üretme yeridir. Ürettiğiniz çözümleri raporlayarak bizlere iletmenizi istiyoruz” dedi.

“Bu adaletsizlik bitmeli”

Gençlerin yurt dışına gitme isteğinin arttığını vurgulayan Tugay, üniversite diplomasının istihdam karşılığının zayıfladığını belirtti. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının yükseldiğine işaret eden Tugay, “Türkiye bunu değiştiremezse kendi evlatlarını daha başından kaybeder. Bu adaletsizlik bitmeli” ifadelerini kullandı. Çalıştay çıktılarının Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesini istedi.

Güç: “Umutsuzluğa kapılmayın”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gençlerin fikirlerinin siyaset açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerin dezavantajlı kesimlere ulaşmadaki rolüne dikkat çeken Güç, “Umutsuzluğa kapılmayın, yalnız değilsiniz. Bu süreci bir hazırlık dönemi olarak görüyoruz” dedi.

Aydın: “Susmayacağız, mücadeleyi büyüteceğiz”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, barınma, eğitim, beslenme, istihdam ve ifade özgürlüğü başlıklarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Niteliksiz ve plansız politikaların gençlerin umutlarını törpülediğini söyleyen Aydın, “Susmayacağız, mücadelemizi büyüteceğiz” diye konuştu.

Kınacı: “Gençlik siyasetin merkezinde”

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı, çalıştayın bir yakınma toplantısı olmadığını belirterek, “Bu, çözüm üretme iradesinin ifadesidir. İzmir’den yükselen ses Türkiye’ye yayılacak” dedi.

Kaplan: “Çıktılar planlara girdi”

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Kaplan, önceki çalıştay çıktılarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planına yansıdığını hatırlatarak, yeni çalıştayın da somut politikalara dönüşeceğini söyledi.

Atik: “Geleceği biz kuracağız”

CHP İzmir Üniversite Komisyonu Başkanı Nisa Atik, barınma hakkı, hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle gençlerin baskı altında olduğunu belirtti. “Gençlik susmaz. Geleceği biz kuracağız” dedi.

Yedi başlık, üç oturum

Çalıştayda üç oturumda kurulan yedi masada; barınma krizi, eğitimde nitelik, burslar ve hayat pahalılığı, ifade özgürlüğü, genç işsizliği ve gelecek kaygısı, üniversitelerde siyasi örgütlenme, öğrenci hakları ve sosyal yaşam başlıkları ele alındı. Hak temelli ve kamusal sorumluluk yaklaşımıyla somut çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflendi.