Jandarma Genel Komutanlığı'nın en seçkin eğitim merkezlerinden Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı, önemli bir mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. 16 hafta süren yoğun eğitim programını tamamlayan 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Komando Ağırlıklı Terörle Mücadele Harekatı (TMH) Kursu, görkemli bir törenle sona erdi.

16 haftalık zorlu süreç başarıyla tamamlandı

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan kurs, kursiyerlerin hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını test etti. 571 subay adayının başarıyla tamamladığı eğitim sürecinde, katılımcılar uzun süreli yorgunluk ve uykusuzluğa dayanıklılık, stres altında doğru karar verme, silah ve teçhizat kullanımı ile 40 kilometrelik zorlu intikaller sonrası operasyonel kabiliyetlerini koruma gibi kritik beceriler kazandı.

Dönem birincisi and içti

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Jandarma Teğmen Yunus Emre Türkoğlu, törende bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının sonunda yüksek bir sesle başlattığı "And içeriz ki" nidaları, salondaki tüm kursiyerler tarafından hep bir ağızdan tekrar edildi. Teğmen Türkoğlu, dönem plaketini şeref kütüğüne çakarak törenin sembolik anlarından birine imza attı.

Başarı ödülleri Orgeneral Çardakcı’dan

Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, dereceye giren kursiyerlere ödüllerini takdim etti. Törende Komando Okulu’nu ilk üç sırada tamamlayan subaylar, kadın subaylar arasında birinci olan kursiyer ve 12 Azerbaycanlı öğrenciden birinci olan kursiyer, takdir ve ödüllerini bizzat Orgeneral Çardakcı’dan aldı.

Orgeneral Çardakcı’dan tarihi sorumluluk vurgusu

Mezunlara hitaben konuşan Orgeneral Çardakcı, komandoların omuzlarındaki sorumluluğu hatırlattı:

"Milletimizin huzur ve güvenliği sizlerin elindedir. Türkiye’nin gücü yalnızca sınırlarla ölçülemez. Binlerce yıllık medeniyetin mirasçıları olarak, nerede bir mazlum varsa umut taşıyan bir milletin evlatlarısınız. Türkiye, sadece coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir; gönül coğrafyamızda yaşayan milyonların sesiyle de var olur."

Çardakcı konuşmasında, şehitler ve gazilere de saygısını sunarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan kılan kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor; fedakarlıklarıyla bize bu vatanı emanet eden gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Komandolar and ve dualarla uğurlandı

Konuşmanın ardından tüm kursiyerler, Geleneksel Komando Andı’nı topluca okuyarak bağlılıklarını bir kez daha teyit etti. Tören, katılımcıların hep birlikte ettiği dualarla sona erdi.