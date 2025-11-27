Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Küçük Menderes Havzası’nın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Beydağ kestanesinin hasat döneminde üreticilerle bir araya geldi. Beydağ’ın Erikli Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada Başkan Tugay’a Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, belediye yöneticileri, muhtarlar ve üreticiler eşlik etti. Köy meydanında geleneksel yöntemlerle hazırlanan kestaneler fırınlara yerleştirildi. Program kapsamında zeytin hasadı yapıldı, yeni zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

“Kestane korunması gereken stratejik bir ürün”

Üreticilerle sohbet eden Başkan Tugay, kestanede karşılaşılan hastalıklar, tedavi yöntemleri, kalite ve rekolte hakkında bilgi aldı. Tugay, kestanenin her bölgede yetişmeyen, ancak üretildiği alanlarda önemli bir gelir kaynağı olan stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekti. Beydağ’daki kestanelerin büyük bölümünün ihracata gittiğini belirten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hastalığa dirençli ağaç dağıtımı ve hastalıklarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

“Üretimle birlikte sosyal yaşam da güçleniyor”

Tarımda teknolojinin kullanımını önemsediklerini belirten Başkan Tugay, üretimi desteklerken kırsal bölgelerde sosyal yaşamı da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sahadaki ziyaretlerin, üreticilerin taleplerini doğrudan dinlemek ve çalışmaları buna göre şekillendirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Başaran: Beydağ için büyük değer

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise kestanenin İzmir ve Beydağ için önemli bir katma değer oluşturduğunu belirtti. Yüksek oranda yurt dışına gönderilen kestanenin, ilçede yaşayan birçok ailenin geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanındaki desteklerinin Beydağ için büyük önem taşıdığını söyledi.

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir kestanesinin korunması, geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere üreticilere yönelik eğitimler veriyor. Kestane kanseriyle mücadele kapsamında son bir buçuk yılda binlerce litre ardıç katranı ve çamaşır suyu ile tonlarca göztaşı üreticilere ulaştırıldı. Kestane gal arısı zararına karşı ise 2024 yılında 22 mahallede binlerce adet “ertan” çeşidi dayanıklı kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.