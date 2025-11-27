İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Buca Onat Tüneli, Bornova ve Buca hattında oturan vatandaşların tepkisine neden oldu. Tünel kazıları nedeniyle evlerinde ciddi hasar oluştuğunu söyleyen mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek şantiyede protesto düzenledi.

Şantiye önünde davullu protesto: “Cemil Tugay göreve!”

Bornova’nın Çamkule Mahallesi ile Buca’nın Ufuk Mahallesi arasında yürütülen tünel kazıları, çevredeki evlerde çatlaklara ve yapısal bozulmalara yol açtı.

Mağdur olduklarını belirten mahalleliler, Çamkule şantiyesi önünde toplanarak:

- “Cemil Tugay istifa”

- “Cemil Başkan nerede?”

- “Cemil Başkan göreve”

sloganları attı; protestolar davul eşliğinde devam etti.

“Evlerimiz paramparça oldu, can güvenliğimiz yok”

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, tünel çalışmalarının kontrolsüz ilerlediğini belirterek şöyle konuştu:

“Gitgide evler paramparça oldu. Bu çalışmalar bu şekilde devam ederse can kaybı da olabilir. Devletin bir an önce bu işe el koymasını istiyoruz. Mahalle çok mağdur durumda.”

Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu kamulaştırma tekliflerinin yeterli olmadığını da vurguladı:

“Sadece kira yardımı teklif ediyorlar. Vatandaş buna güvenemiyor. Kamulaştırma ücretleri düşük olduğu için kabul edilmiyor. Kimse yerinden yurdundan olmak istemiyor.”

“Evimiz 8 büyüklüğünde deprem olmuş gibi sallandı”

Mahalle sakinlerinden Azra Bayram (20), 1,5 yıldır korku içinde yaşadıklarını aktararak yaşadıkları sarsıntıyı şöyle anlattı:

“Tünel çalışması yüzünden evimiz 8 büyüklüğünde deprem olmuş gibi sallandı. Korkudan dışarı kaçtık. Birkaç gün ara veriyorlar, sonra tekrar kazmaya başlıyorlar. İlla biri ölünce mi önlem alınacak?”

Bayram, yetkililere seslenerek çözüm istedi:

“Başımıza yıkılan evlerimizin geri yapılmasını istiyoruz. Bu tüneli biz istemedik, imza toplamadık. Dev projenin faturası neden bize kesiliyor? Cemil Tugay gelsin, evimize otursun ve o sallantıyı kendisi hissetsin.”

Mahalleli çözüm bekliyor: “Kamulaştırma ya da güçlendirme istiyoruz”

Vatandaşlar, evlerinin durumunun bağımsız teknik ekiplerce incelenmesini, gerçekçi kamulaştırma tekliflerinin sunulmasını veya binaların güçlendirilmesini talep ediyor.

Tünel çalışmalarının bölgedeki zemin yapısıyla ilgili risk oluşturduğu belirtiliyor.