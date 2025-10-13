Son Mühür / Alper Temiz - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik “kooperatif” usulsüzlük iddiaları kapsamında açılan davanın ikinci duruşması 13 Ekim 2025 Pazartesi günü İzmir Adliyesi’nde başladı.

Salonda yoğunluk nedeniyle basın mensuplarının birçok kez içeri alınmadığı, duruşma saatinin planlanan 09:30’a rağmen geç başladığı bildirildi. Mahkeme salonu olarak, yetersizlik nedeniyle dava 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonu tahsis edildi.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Özellikle kimlik tespiti yapıldı, daha önce savunma imkânı bulunmayan sanıkların savunma talepleri gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugünkü duruşmada yer almadı. Salondaki yokluğu kamuoyunda dikkat çekti.

Büyükşehir’den edinilen bilgiye göre Tugay’ın katılmama gerekçeleri şöyle aktarıldı:

Büyükşehir’den edinilen bilgilerde, "Tugay daha önceki duruşmaya da katılmadı ve tarafsız kalmayı tercih etti. Davada yer alan bazı kişiler tarafından eleştirildiği için aynı ortamda bulunmamayı uygun gördü. Örgütün bir kesiminin davaya olumsuz yaklaştığını ve bunun provokasyona yol açabileceğini değerlendirdiği için bugünkü duruşmaya da katılmadı.

Başkan Tugay, tutuksuz yargılanmalarını istedi ancak bu tutumunun kamuoyunda ‘onlara sahip çıkmıyor’ şeklinde algılanabileceğini de düşündü ve aynı karede yer almayı tercih etmedi.

Örgütten gelebilecek olası tepkilerden de kaçınmayı amaçladı. Duruşmaya katılması durumunda bunun bir protestoya dönüşme olasılığı yüksek olduğu için salonda bulunmaması doğal karşılanmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

“İlçe Başkanlarının çağrısına rağmen” katılım az oldu

Öte yandan edinilen bilgilerde duruşmada yeteri kalabalığın olmamasına dair ise, “İlçe başkanlarının çağrılarına rağmen duruşmaya katılım düşük düzeyde kaldı. Daha önce Aziz Kocaoğlu’nun duruşmasında yüzlerce destekçiyle topluca hareket edildi. Şu anda ise örgütün önemli bir kesimi ‘tutuksuz yargılansınlar ancak davada suç olma ihtimali de var’ görüşünü benimsiyor” ifadelerine yer verildi.