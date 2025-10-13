İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki tekvandocu Bilge Han Kunter, uluslararası arenada yeni bir başarıya imza attı. Sırbistan’ın Niş kentinde 28-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Multi Avrupa Oyunları’nda üçüncülük elde eden genç sporcu, bu sonuçla milli takıma katılma hakkı kazandı. Kunter, 11-14 Aralık tarihleri arasında Kosova’da yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele edecek.

“Tekvando hayatımın vazgeçilmez bir parçası”

Sekiz yaşında annesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan Bilge Han Kunter, Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü’nde sürdürdüğü çalışmalarla önemli başarılara ulaştı. Özel bir lisede 12. sınıf öğrencisi olan Kunter, Sırbistan’daki turnuvada elde ettiği dereceyle büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

Kunter, “Tekvandoya annem sayesinde başladım. Gaziemir’e taşındığımızda belediyenin spor kulübünde bu branşın olduğunu duymuş ve beni ağabeyimle birlikte yazdırmıştı. Bugün hayatımın merkezinde tekvando var. Başka bir sporu bu kadar sevemezdim” dedi.

Geçtiğimiz yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası’nda da üçüncülük elde ettiğini hatırlatan Kunter, “Sırbistan’da zorlu rakiplerle mücadele ettim. Son maçımda Yunan rakibime karşı kaybettim ve üçüncü oldum. Aralık ayında Kosova’da yapılacak şampiyonada hem kulübümü hem ülkemizi temsil edeceğim. Hedefim şampiyonluk,” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreli emek ve disiplinin sonucu”

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Kunter’in başarısının uzun yıllara dayanan istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı.

Yalçınkaya, “Bilge Han ile yaklaşık sekiz yıldır birlikte çalışıyoruz. Küçük yaşta başlayan bu serüven, disiplinli bir antrenman süreciyle Avrupa derecesine dönüştü. Daha önce de Türkiye şampiyonalarında önemli başarılar elde etmişti. Şimdi milli formayla Avrupa’da mücadele edecek. Bu, hem Gaziemir Belediyesi hem de ülkemiz adına gurur verici,” dedi.

Tekvando branşının Türkiye’de futboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, “Gaziemir’de yaklaşık 3 bin kayıtlı sporcumuz bulunuyor.

Aktif olarak 300 sporcu ile çalışıyoruz. İl, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan birçok sporcumuz var. Bu yıl Estonya’da katıldığımız Avrupa Şampiyonası’nda 4 altın, 2 gümüş madalya kazandık,” diye konuştu.

“Gençlerin geleceğine sporla yatırım yapıyoruz”

Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Tahir Türkbay, belediyenin gençlere yönelik spor yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Türkbay, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için belediye olarak 9 branşta binlerce çocuğa spor imkânı sağlıyoruz. Bu çocuklarımız arasında şampiyonlar yetişmesi hepimiz için gurur kaynağı. Onların geleceği için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Bilge Han Kunter, Aralık ayında Kosova’da düzenlenecek Avrupa Ümitler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Genç sporcu, yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.