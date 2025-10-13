Son Mühür/ Merve Turan- TTI İzmir, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenleniyor.

Köklü tarihi, doğal güzellikleri ve güçlü fuarcılık geleneğiyle öne çıkan İzmir, yine sektörün kalbinin attığı merkez olacak.

Katılımcılar; antik kentlerden müzelere, tatil beldelerinden kültürel miras noktalarına kadar kentin sunduğu turizm potansiyelini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yeni pazarlar, güçlü bağlantılar: Alım heyeti programı öne çıkıyor

Fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan uluslararası alım heyeti programı, bu yıl daha geniş kapsamla gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 66 ülkeden profesyonelin katıldığı program, bu yıl Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyadan sektör temsilcilerini ağırlayacak.

Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Azerbaycan, Rusya, Çin, Hindistan ve Uruguay başta olmak üzere Lübnan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi ülkelerden turizm profesyonelleri İzmir’de bir araya gelecek.

Katılımcı firmalar, tedarikçilerle doğrudan görüşerek yeni iş bağlantıları ve pazar fırsatları yaratma imkanı bulacak.

THY’den destek: Küresel iş ağları güçlenecek

Türk Hava Yolları iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, yabancı firmalara ulaşım desteği sağlanacak.

Ayrıca, önceden hazırlanan çevrim içi eşleştirme platformu sayesinde katılımcılar, ilgi ve hizmet alanlarına göre en uygun firmalarla buluşabilecek. Böylece, fuarın ticari potansiyeli en verimli şekilde kullanılacak.

Yeni destinasyonlar ve kültürel deneyimler

TTI İzmir sadece iş görüşmeleriyle sınırlı kalmayacak. Fuarda yerli ve yabancı destinasyonlara ayrılan tanıtım alanlarında, yükselen turizm merkezleri ve özgün kültürel deneyimler ön planda olacak.

Katılımcılar, farklı ülkelerin turizm değerlerini yakından tanıyacak; Tunus Turizm Bakanlığı, Venezuela Turizm Bakanlığı, Seyşeller Turizm Kurulu, El Salvador Büyükelçiliği, Saraybosna Turizm Birliği, Kosova ve Sırbistan fuar temsilcilikleri gibi kurumlar standlarıyla fuarda yer alacak.

Ayrıca Yunan adalarının resmi katılımı, Ege’nin iki yakası arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlayacak.

TTI Stage: Sektörün geleceğine yön veren fikirler

Fuar kapsamında oluşturulan TTI Stage alanında, sektörün geleceğini şekillendiren oturumlar gerçekleştirilecek.

Yerli yönetim temsilcileri, uluslararası tur operatörleri, otel zincirleri ve havayolu şirketleri; Dijital dönüşüm, sürdürülebilir turizm, yeni destinasyon trendleri ve deneyim odaklı turizm gibi konularda vizyoner fikirlerini paylaşacak. Bu oturumlar, turizm profesyonellerine hem ilham verecek hem de yeni stratejik bakış açıları kazandıracak.

İzmir, turizmde yeniden odak noktası oluyor

TTI İzmir, 19. yılında da dünya turizm ağının en önemli buluşma noktalarından biri olarak konumunu güçlendiriyor.

İzmir, sahip olduğu tarihi, kültürel ve coğrafi avantajlarıyla hem uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor hem de Türkiye’nin turizm markasına değer katıyor.