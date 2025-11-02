Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez oturdupu başkanlıuk koltuğunda Türkiye için Tom Barrack'ı, Yunanistan içinse oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı Kimberly Guılfoyle isminde karar kılmıştı.

Hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi olarak aktif siyasetin etkili bir parçası olan Barrack'tan aylar sonra Kimberly Guılfoyle da gecikmeli de olsa görevine başladı.

Salı günü güven mektubunu sunacak...



Güney Kıbrıs Yayın Kuruluşu RIK!ın haberine göre Guılfoyle özel bir uçakla Atina'ya ulaştı.

Çiçeği burnunda Atina Büyükelçisi Guılfoyle'nin 4 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanı Konstantinos Tassoulas’a güven mektubunu sunması bekleniyor.

Kimberly Guılfoyle'ın ilk zorlu görevi 24 Avrupalı enerji bakanıyla birlikte ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum'un da katılacağı Transatlantik Enerji Forumu olacak.

2020'de nişanlanmışlardı...



Avukat olan Kimberly Guilfoyle bir dönem San Francisco ve Los Angeles Bölge savcılıklarında görev almış, 2006'dan 2018'e kadar Fox News'de çalışmıştı.

Kimberly Guilfoyle ve Donald Trump Jr. arasındaki ilişki, 2018'den 2024 sonuna kadar sürmüş, ikili 2020'de nişanlandıklarını duyurmuştu.