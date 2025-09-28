Son Mühür- ABD Başkanı Trump ilk başkanlık döneminin hesaplarını ikinci başkanlık döneminde kapatmaya kararlı görünüyor.

FBI eski başkanı James Comey'in ardından bu kez eleştirilerin hedefindeki isim Microsoft'un üst düzey ismi Lisa Monaco oldu.

Monako, Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlediği saldırıya Adalet Bakanlığı'nın verdiği karşılığın koordinasyonuna yardımcı olmuştu.

Başkan Barack Obama döneminde güvenlik danışmanı olan Monaco , Başkan Joe Biden döneminde ise başsavcı yardımcısı olarak görev yapmıştı.



Temmuz ayından bu yana Microsoft'ta çalışmaya başlayan Monaco teknoloji şirketinin küresel çapta hükümetlerle ilişkilerini yönetiyor.

Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, Monako'nun "ABD Ulusal Güvenliği için bir tehdit" olduğunu, özellikle de Microsoft'un ABD Hükümeti ile yaptığı büyük sözleşmeler göz önüne alındığında, bunun "tehdit" olduğunu söyledi.

"Microsoft'un Lisa Monaco'nun işine derhal son vermesi gerektiği kanaatindeyim" diye yazdı.



James Comey ilk suçlanan isim olmuştu...



Geçtiğimiz hafta içinde Trump'ın 2016 seçim kampanyası ile Rus hükümeti arasındaki bağlara ilişkin soruşturmayı başlatan FBI'a başkanlık eden James Comey , yalan beyanda bulunmak ve kongre sürecini engellemek suçlamalarının hedefi olmuştu.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Trump'ın teknoloji liderleriyle birlikte verdiği akşam yemeğine katılmak üzere yakın zamanda Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.