Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin vize iptali kararına oldukça sert bir yanıt verdi. New York'ta Filistin'e destek gösterilerine katılması ve burada yaptığı açıklamalar nedeniyle "kışkırtıcı eylemler" suçlamasıyla vizesinin ABD tarafından iptal edileceğinin duyurulması üzerine Petro, bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Birleşmiş Milletler (BM) kuruluş ilkelerini ihlal etmekle suçladı.

Uluslararası hukuk vurgusu ve soykırım eleştirisi

ABD hükümetinin vize iptal kararına tepkisini sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden dile getiren Devlet Başkanı Petro, açıklamasında ifade özgürlüğünün ve uluslararası hukukun evrensel değerine dikkat çekti. Petro, "Uluslararası hukuk, insanlığın bilgeliğidir ve beni korur," ifadeleriyle hukuki ve insani zeminini vurguladı. Aynı zamanda, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı çıkmanın sadece siyasi bir duruş değil, insani bir sorumluluk olduğunu savundu. "Soykırım, insanlığa karşı bir suçtur ve insanlık buna karşılık vermeli, yargılamalı ve cezalandırmalıdır," sözleriyle eleştirisinin odağını netleştirdi. Bu vize iptali kararını BM’nin temel felsefesine karşı bir tavır olarak değerlendiren Petro, doğrudan ABD Başkanı Trump'ı "BM’nin kuruluş ilkelerini ihlal etmekle" itham etti.

BM Merkezi için "Doha" önerisi

Kolombiya lideri Gustavo Petro, bu gelişmenin ardından BM'nin küresel siyasetteki konumunu ve merkezinin bulunduğu yeri de sorgulamaya açtı. Petro, "BM’nin daha demokratik bir ülkeye taşınma zamanının geldiğini," ifade ederek ABD'nin mevcut tutumunun BM'nin bağımsızlığını gölgelediğini öne sürdü. Petro, BM'nin yeni merkezi olarak Katar'ın başkenti Doha'yı önererek uluslararası camianın dikkatini bu konuya çekmeye çalıştı. Bu öneri, ABD'nin diplomatik baskılarına karşı bir misilleme olarak yorumlandı ve uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışma başlattı.

Filistin'e destek ve ABD askerlerine çağrı

Vize iptaline neden olan olaylar zinciri, Petro'nun 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Filistin'e destek gösterilerine katılmasıyla başlamıştı. Bu gösterilerde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını "kelimenin tam anlamıyla soykırım" olarak nitelendirmiş ve amacın "Filistin halkını yok etmek" olduğunu iddia etmişti. Petro'nun en tartışma yaratan açıklaması ise ABD askerlerine yönelik çağrısı oldu. Kolombiya Devlet Başkanı, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğmeyin. İnsanlığa hizmet edin," demişti.

Bu provokatif açıklamaların ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurmuştu. Bakanlık, kararın gerekçesi olarak Petro’nun "New York sokaklarında ABD askerlerini emre itaatsizliğe ve şiddete teşvik eden" açıklamalarını göstermişti. Kararın açıklandığı sırada Devlet Başkanı Petro'nun BM temaslarını tamamlayarak Bogota'ya dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Petro'nun ülkesinin BM'ye "dünyanın kurtuluşu için bir ordu" kurulmasını öngören ve bu ordunun ilk görevinin "Filistin'in kurtarılması" olacağını belirten bir karar tasarısı sunmayı planladığı da gelen bilgiler arasındaydı. Yaşanan bu diplomatik gerilim, Kolombiya-ABD ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.