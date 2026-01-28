ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’da katıldığı etkinlikte hem dış politika hem de iç siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik askeri adımlara değinen Trump, yeni bir güç konuşlandırmasına işaret ederken, yaklaşan ara seçimler için seçmenlerine güçlü bir sandık çağrısı yaptı.

Iowa’daki konuşmada iki kritik başlık

Donald Trump, Iowa’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada gündemi iki ana başlıkta topladı. Dış politikada İran’a yönelik sert mesajlar veren Trump, iç politikada ise ara seçimlerin kendisi için hayati önemde olduğunu vurguladı. Konuşma sırasında seçmenlerine, “4’üncü kez başkanlığa aday olayım mı?” sorusunu yönelten Trump, salondan yükselen alkışlarla karşılık aldı.

Yol üstü restoran ziyareti: “Beni azletmeye çalışırlar”

Trump, etkinlik öncesinde Iowa’da bir yol üstü restoranına uğradı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Trump, ara seçimlere dikkat çekerek, “Demokratlar Meclis’i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı. Bu sözler, seçim sürecinde tansiyonun daha da yükseleceğinin sinyali olarak yorumlandı.

İran açıklamaları: “Nükleer kapasiteyi yok ettik”

Trump, konuşmasının dış politika bölümünde İran’a ilişkin sert ifadeler kullandı. Haziran ayında gerçekleştirildiğini iddia ettiği askeri operasyonu hatırlatan Trump, “Operation Midnight Hammer kapsamında İran’ın nükleer kapasitesini yok ettik” dedi. Bu adımın geciktiğini savunan Trump, “İnsanlar 22 yıldır bunu bekliyordu. Bir ay uzaktaydılar, yapmak zorundaydık” sözleriyle operasyonu savundu.

Yeni askeri hareketlilik sinyali

Trump, İran’a yönelik yeni bir askeri konuşlandırmaya da işaret etti. “İran’a doğru şimdi çok güçlü bir donanma daha gidiyor” diyen Trump, olası bir anlaşmaya kapıyı açık bıraksa da, “Umarım anlaşma yaparlar, onu kullanmak zorunda kalmayız” ifadeleriyle askeri seçeneğin masada olduğunu vurguladı. Trump, “İlk seferde anlaşma yapmalıydılar, o zaman bir ülkeleri olurdu” sözleriyle Tahran yönetimini hedef aldı.

Ara seçimler için net mesaj: “Kaybedersek her şey tehlikede”

İç siyasete dönen Trump, önceki seçimlere ilişkin iddialarını yineleyerek, “Yedi salıncak eyaletin tamamını kazandık” dedi. Yaklaşan ara seçimlerin önemine dikkat çeken Trump, “Ara seçimleri kazanmalıyız. Kaybedersek konuştuğumuz pek çok şeyi kaybedersiniz, bu çok kötü sonuçlara yol açar” ifadelerini kullandı.

“Ara seçim kampanyasını başlatıyoruz”

Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato için seçmenlere açık çağrıda bulunarak, “Bu yüzden buradayım, ara seçim kampanyasını başlatıyoruz” dedi. Açıklamalar, Trump’ın seçim sürecine erken ve sert bir dille girdiğini gösterdi.