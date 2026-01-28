Son Mühür - Tera Yatırım Teknoloji Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle önemli bir satın alma sürecini tamamladığını açıkladı. Son dönemde borsadaki hızlı yükselişiyle öne çıkan şirket, online seyahat platformu Tatilsepeti’nin tamamını bünyesine kattı. Satın alma işleminin 70 milyon euro (yaklaşık 3,7 milyar TL) bedelle gerçekleştiği duyuruldu.

Şirketin 14 Ekim 2025 tarihinde yayımladığı Özel Durum Açıklaması’nda ise büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü genişletme hedefleri kapsamında, Türkiye’nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti'ni sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Fikir 1996'da Galatasaray Lisesi'nde ortaya çıktı

1996 yılında Galatasaray Lisesi’nde eğitim gören Kaan Karayal, Suat Gücel ve Nedim Paltura, lise döneminde katıldıkları bir Uludağ gezisinde daha yenilikçi ve katılımcı odaklı organizasyonlar yapılabileceği fikrini geliştirdi. “Biz daha iyisini yapabiliriz” düşüncesiyle düzenlemeye başladıkları turlar, ilerleyen süreçte Tatilsepeti'nin fikir altyapısını oluşturdu.

Ekip, 2002 yılında üniversite öğrencisiyken girişimlerini resmî bir yapıya kavuşturma kararı alarak adını “Daltons”tan alan DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Şirketin kısa sürede ilgi görmesi ve daha geniş bir kitleye ulaşma hedefi, Tatilsepeti'ni projesinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

2004'te hayata geçti

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş. çatısı altında 2004 yılında faaliyete geçen Tatilsepeti, kısa sürede online turizm sektöründe öne çıktı. Platform, 2006’ya gelindiğinde internet turizm pazarında liderliğe yükseldi. 2010 yılında hizmet ağını genişleten Tatilsepeti'ni, yurt dışı otel rezervasyonları ile uçak bileti satışını da bünyesine kattı. Aynı yıl gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Halkın Favori Seyahat Sitesi” seçilen platform, Türkiye’nin en güvenilir internet siteleri arasında gösterildi.