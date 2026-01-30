Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket adasında yaptığı tatilini bir kez daha hedef aldı. Daha önce de konuyla ilgili eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez 'Jet sosyete!' tepkisi gösterdi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanlara rağmen, irtikapla, ihaleyle milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanlara rağmen, ‘Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır’ diyen çapsızlara rağmen, milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla biz donattık” oldu.

“86 milyon için gece gündüz çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilindeki vatandaşlara selam göndererek, 30 bininci kilometre bölünmüş yolun hizmete alınmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, AK Parti’nin 23 yıldır “halka hizmet, Hakk’a hizmet” anlayışıyla çalıştığını vurgulayarak, “Milletin emanetini yere düşürmemek için 86 milyonun tamamı adına geceyi gündüze katıyoruz” dedi.

“Karayolu ulaşımında adeta destan yazdık”

Ulaştırma yatırımlarının Türkiye’nin makus talihini değiştiren alanların başında geldiğini belirten Erdoğan, kara, hava ve deniz yollarında büyük mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Göreve geldiklerinde yalnızca 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 30 bin 49 kilometreye ulaştığını belirten Erdoğan, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını söyledi.

“Tek yaptıkları takoz koymak”

Konuşmasının önemli bir bölümünü muhalefete ayıran Erdoğan, yıllardır yapılan her yatırımın karşısına engeller çıkarıldığını savundu.

Bölünmüş yol projelerinin ilk açıklandığı dönemde sert eleştirilerle karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, “Eğer biz bunlara kulak assaydık bugün burada olamazdık” dedi.

“Kaynaklar keyfe değil, millete harcanmalı”

Erdoğan, belediyeler üzerinden kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını öne sürerek, yol, köprü, metro ve ulaşım projelerine ayrılması gereken paraların “orada burada keyif sürmek için” harcandığını savundu.

“Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, para kuleleri ve rüşvet çarkları dışında ortaya bir icraat koyamıyor” ifadelerini kullandı.

“Yargı süreci başladı, hesap sorulacak”

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Erdoğan, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının deliller ışığında en doğru kararı vereceğini söyledi.

Mahkemeler üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını savunan Erdoğan, “Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş niye?” diyerek sözlerini tamamladı.