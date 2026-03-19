Ege Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Manisa'da bayram sabahı Sultan Camii, Muradiye Camii ve ilçelerdeki büyük ibadethaneler cemaatleriyle dolup taşacak. Güneşin doğuş saatine bağlı olarak belirlenen bayram namazı vakti, tüm Manisa ilçeleri için aynı saat olarak ilan edildi.

2026 Manisa Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi namaz vakitleri takvimine göre Manisa bayram namazı 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07.44'te kılınacak. Bu saat, güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonrasına karşılık gelen işrak vakti olarak biliniyor. Manisa'nın Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma, Alaşehir ve diğer ilçelerinde de bayram namazı aynı saatte eda edilecek.

Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve bireysel değil, mutlaka cemaatle kılınıyor. Hanefi mezhebine göre erkekler için vacip hükmünde olan bu namaz, ezan ve kamet getirilmeden başlıyor. Birinci rekatta iftitah tekbirinin ardından Sübhaneke okunuyor, sonra üç kez tekbir alınıyor. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılıyor, üçüncüsünde göbek altında bağlanıyor. İmam Fatiha ve ek sure okuduktan sonra rükûya gidiliyor.

İkinci rekatta ise imam önce Fatiha ve sure okuyor. Ardından üç tekbir alınarak eller yanlara salınıyor. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan doğrudan rükûya eğiliniyor. Namazın tamamlanmasından sonra imam hutbe okuyor. Bayram namazında hutbe, cuma namazından farklı olarak namazdan sonra icra ediliyor.

Bayram sabahı için önemli hatırlatmalar

Bayram namazı öncesinde gusül abdesti almak, temiz ve güzel kıyafetler giymek, güzel koku sürünmek gibi sünnetlerin yerine getirilmesi tavsiye ediliyor. Ramazan Bayramı sabahında namaza çıkmadan önce hurma ya da tatlı bir şey yemek de sünnet kabul ediliyor. Namazdan sonra ise yakınlara, komşulara ve büyüklere bayram ziyareti yaparak bayramlaşmak geleneksel olarak sürdürülüyor. Manisa'da camilere erken gelerek ön saflarda yer tutmak isteyen vatandaşların en geç 07.30 civarında camide olması öneriliyor.