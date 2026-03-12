Son Mühür- ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ilk gününde bir Tomahawk füzesinin hedef aldığı ilkokulda 170'tan fazla masum öğrenci yaşamadan koparılmıştı.

ABD'nin neden bir kız öğrencilerin bulunduğu ilkokulu hedef aldığı konusunda tatmin edici bir açıklama bugüne kadar yapılmadı.

Trump'ın saldırıyı yaptıklarını inkar eden açıklamaları, katliamı andıran saldırıya yönelik soruşturmadan gelen ilk bilgilerle çürütüldü.



İran'ın barbarlık olarak nitelendirdiği okul saldırısına yönelik soruşturmayı yürüten Pentagon ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)'a göre hedefleme hatası olarak gözüküyor.

İran Devrim Muhafızları'nın deniz üssünün bir parçası olarak görülen binanın verilerde değiştirilmemesi, son kararı veren yapay zekayı savaş suçu olmaya aday bir eyleme yönlendirmiş görünüyor.



Distopik bir gelecek korkusu...



ABD'nin Venezuela'nın ardından İran'da yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanması, insanlığın geleceği adına endişe yaratıyor.

Robotların senkronize bir şekilde kung fu yaptıkları gösterilerle yapay zekada geldikleri noktayı gösteren Çin, ABD'nin Venezuela ve İran operasyonlarında silah sistemlerinin yapay zekaya teslim edilmesine tepki gösterdi.



Terminatör filmine gönderme...



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ciang Bin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Arnold Schwarzenegger'in başrolünde olduğu Hollywood'un kült filmi Terminatör'e göndermede bulundu.

Ciang, söz konusu tercihlerin, ABD yapımı "Terminatör" filminde anlatılan distopyanın bir gün gerçeğe dönüşmesine yol açabileceğini belirterek,

"Askeri yapay zeka uygulamalarında insan üstünlüğü korunmalı, tüm ilgili silah sistemleri insan kontrolünde olmalı." hatırlatmasında bulundu.