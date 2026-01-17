ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı satın alma planları kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Trump, Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlerde yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Bu oran, 1 Haziran 2026’da yüzde 25’e yükselecek ve Grönland’ın tam olarak ABD’ye devri için bir anlaşma sağlanana kadar yürürlükte kalacak.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine sert sözlerle yüklendi. “Danimarka’yı, AB üyesi ülkeleri ve diğer bazı devletleri yıllarca bedelsiz olarak destekledik. Artık, uzun yıllar sonra, Danimarka’ya karşılık verme zamanı geldi. Dünya güvenliği ciddi şekilde tehdit altında” dedi.

Savunma eleştirisi ve stratejik önemi

Grönland üzerindeki dış baskılara değinen Trump, Çin ve Rusya’nın bölgeye ilgi gösterdiğini öne sürdü. Trump, “Danimarka’nın bu konuda yapabileceği çok az şey var. Mevcut savunma unsurları yalnızca iki kızaklı köpek ekibinden oluşuyor ve bunlardan biri yeni eklenmiş durumda. Bu oyunda etkin ve başarılı olabilecek tek ülke ABD’dir. Hem ABD hem de dünya güvenliği söz konusu olduğunda, bu topraklara kimse dokunamaz” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine yaptırım gerekçesi

Trump, diğer Avrupa ülkelerinin Grönland’daki faaliyetlerini eleştirerek, “Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya, bilinmeyen amaçlarla Grönland’a gitmişlerdir. Bu durum, küresel güvenlik ve hayatta kalma açısından ciddi riskler doğuruyor. Bu ülkelerin oynadığı oyun, kabul edilemez bir tehlike seviyesi yaratmıştır. Küresel barış ve güvenliği korumak için güçlü ve hızlı önlemler alınması şarttır” dedi.

Trump, yaptırımlara ilişkin olarak şunları söyledi: “Şubat 2026’dan itibaren bu ülkelerden gelen tüm ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacak. 1 Haziran’da bu oran yüzde 25’e çıkacak ve Grönland’ın ABD’ye eksiksiz devri sağlanana kadar devam edecek.”

Grönland’ın stratejik önemi ve Altın Kubbe

Grönland’ı satın alma çabalarının 150 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini hatırlatan Trump, “Birçok ABD başkanı bu girişimi denedi ancak Danimarka her seferinde reddetti” dedi.

Savunma yatırımlarına da değinen Trump, “Altın Kubbe hava savunma sistemi ve modern silah programlarımız için Grönland kritik öneme sahiptir. Bu sistemin en yüksek verimlilikle çalışabilmesi için Grönland’ın dahil edilmesi gerekiyor. ABD, Danimarka veya diğer ilgili ülkelerle bu konuda derhal müzakere yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.