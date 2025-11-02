Son Mühür- ABD Başkanı Trump Venezula'da Maduro yönetiminden sonra bu kez Afrika'nın petrol ülkesi Nijerya'yı hedefe koymaya hazırlanıyor.

Maduro'nun, ''Trump petrolümüz var diye bize saldırmak istiyor'' mesajı vermesi gibi yeni hedef olan Nijerya da petrol zengini bir ülkeo larak dikkati çekiyor.

Boko Haram başta olmak üzere İslamcı terör gruplarının saldırılarıyla baş etmekte zorlanan Nijerya hükümeti, ABD Başkanı Trump'un sürpriz şekilde tehditlerinin hedefi oldu.



Saldırırsak hızlı ve acımasız olur...



Truth Social'dan seslenen Trump,

''Eğer Nijerya Hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya’ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek.

Bu itibarsız ülkeye tüm silahlarımızla ve gücümüzle girip bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmeye girebiliriz.

Ben buradan Savaş Bakanlığımızı olası bir harekâta hazırlanmaları için talimatlandırıyorum.

Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak; tıpkı terörist serserilerin sevgili Hristiyanlarımıza saldırdıkları gibi!'' uyarısında bulundu.



Petrol rezervinde dünya sekizincisi...



Dünyada en fazla petrol rezervine sahip sekizinci ülke konumunda olan Nijerya, 37 milyar varil petrol rezerviyle dünya toplam rezervinin yüzde 3.1'ine ev sahipliği yapıyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde dini baskıya karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurgulayarak, ABD’nin Nijerya’yı “özel endişe duyulan ülkeler” listesine yeniden almasını eleştirdi.