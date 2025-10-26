ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Malezya’ya giderken, uçağı yakıt ikmali için Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’ne indi. İniş sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Trump’ı Air Force One uçağında ziyaret etti.

Trump’tan Katar Emiri’ne övgü: “Sevilen ve saygı duyulan bir lider”

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri ile buluşmasında dostane mesajlar verdi. Trump, Al Thani’yi selamlarken, “Sadece Orta Doğu’daki değil, dünyadaki en iyi liderlerden biri. Sizi uçağımda ağırlamak benim için büyük bir onur.” ifadelerini kullandı.

Trump, Emir’e dönerek, “Al Thani ülkesi tarafından seviliyor ve saygı görüyor. Hangisi daha önemli bilmiyorum; sevilmek mi, saygı görmek mi?” dedi. Ardından ekledi:

“Senin her ikisine de sahip olman nadir bir durum. Bu seni özel bir lider yapıyor.”

“Katar Başbakanı, dünyanın arkadaşı”

Görüşmede Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani için de övgü dolu ifadeler kullanan Trump, “Kendisi benim ve tüm dünyanın arkadaşıdır.” sözleriyle Katarlı liderlere teşekkür etti.

Trump ayrıca, Katar yönetiminin son yıllarda bölgesel barış çabalarına yaptığı katkılara dikkat çekti:

“Özellikle geçtiğimiz yıl birlikte çok şey başardık. Orta Doğu’ya barış getirdik ve Katar bu süreçte çok büyük rol oynadı. Artık daha güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz ve bunun uzun süre böyle kalmasını umuyoruz.”

Trump: “Bu barış kalıcı olmalı”

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Gazze Şeridi’ne yönelik uluslararası barış gücü planına Katar’ın destek vereceğini söyledi.

Trump, Katar’ın barış sürecine aktif katkı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Katar, Gazze’deki uluslararası barış gücüne katkı sağlamaya istekli. Bu barışın kalıcı olması gerekiyor. Bölgede istikrarlı bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğu.”

Al-Udeid görüşmesi stratejik bir mesaj olarak yorumlandı

Diplomasi çevrelerinde, Katar Emiri’nin Trump’ı Air Force One uçağında ziyaret etmesi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini gösteren sembolik bir jest olarak değerlendirildi.

ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri üslerinden biri olan Al-Udeid Hava Üssü, Washington için bölgedeki güvenlik operasyonlarının merkez üssü konumunda bulunuyor.

Trump’ın ASEAN zirvesi öncesi diplomasi trafiği

Donald Trump’ın Malezya’daki ASEAN Zirvesi’ne katılmadan önce yaptığı bu temas, ABD’nin Orta Doğu’daki diplomatik etkisini sürdürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlara göre Trump, Katar ile ilişkileri güçlendirerek hem enerji alanında hem de bölgesel güvenlik politikalarında ABD’nin konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.