İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, saldırıda bir sivil araç hedef alındı ve olayda 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı.

Hedef alınan araçta 4 yaralı

Filistinli kaynaklar, saldırının kamp yakınındaki yoğun yerleşim bölgesinde meydana geldiğini bildirdi. Hedef alınan aracın sivil bir otomobil olduğu, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, El-Awda Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail ordusundan açıklama: “Filistin İslami Cihat üyesi hedef alındı”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nden bir kişinin hedef alındığını öne sürdü. Açıklamada, “Gazze’nin merkezinde terör faaliyetleri planladığı tespit edilen bir unsur etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ancak Filistinli yetkililer, vurulan aracın sivillere ait olduğunu ve saldırının “hiçbir askeri gerekçe olmadan gerçekleştirildiğini” belirtti.

