Son Mühür - İsrail, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığı iddiasıyla Gazze’nin farklı noktalarına hava saldırıları düzenlemişti. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada ateşkese bağlı olduklarını ve Refah’taki saldırılarla bağlantılarının olmadığını belirtmişti. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze’ye yönelik "sert bir müdahale" emri verdiği bildirilmişti.

Yaşanan gelişmeler ateşkesin geleceğini riske atarken, konuyla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Albanese ile yaptığı ortak basın toplantısında, İsrail-Hamas ateşkesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, şunları söyledi:

"Hamas uslu durmazsa Gazze'ye gireceğiz, ortadan kaldıracağız. Gerekirse yok edilecekler ve bunu biliyorlar. Çok taşkınlık yaptılar. Eğer yapmaya devam ederlerse çok hızlı ve oldukça şiddet dolu şekilde yok edeceğiz. İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona 'Oraya git ve durumu hallet' diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır"