Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de planlanan ancak son anda iptal edilen görüşmeye dair önemli detaylar paylaştı. Başkan Trump, zirvenin neden gerçekleşmediğine açıklık getirerek, "Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelme kararını uygun görmediğim için toplantıyı erteledim. Görüşmeden beklediğimiz somut sonuçlara ulaşabileceğimize inanmadım. Bu nedenle iptal etme kararı aldık, ancak bu buluşmayı ilerleyen bir tarihte mutlaka gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki lider arasındaki üst düzey diyaloğun tamamen kesilmediği, ancak mevcut konjonktürde ilerleme kaydedilemeyeceği düşüncesiyle askıya alındığı şeklinde yorumlandı.

Rusya'ya ağır yaptırımlar ve hayal kırıklığı

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Washington'ın, Rusya'nın iki dev petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine dahil etme kararını değerlendiren ABD Başkanı, bu adımın stratejik bir zamanlamayla atıldığını belirtti. Trump, "Bu hamleyi yapmanın artık vaktinin geldiğini hissettim, bu kararı uzun bir bekleyişin ardından aldık. Bunlar ekonomik açıdan çok ağır ve güçlü yaptırımlardır" şeklinde konuştu. Söz konusu yaptırımların, Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırarak Moskova'nın politikalarını gözden geçirmeye zorlaması hedefleniyor.

Ukrayna toprakları üzerine keskin uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da kontrol altına aldığı bölgelerin tamamını talep etme arzusunda olduğunu ileri sürdü. Bu duruma kesin bir dille karşı çıktığını belirten Trump, "Onun elindeki bölgelerin tamamını almasını onaylamıyoruz. Bu, kabul edilemez bir durumdur" açıklamasını yaptı. Bu tavır, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği önemi ve Moskova'nın ilhak girişimlerine yönelik sert duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Tomahawk füzesi tedariki tartışmalarına son nokta

Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik edilip edilmeyeceği yönündeki spekülasyonlara da açıklık getiren Trump, bu konudaki iddiaları net bir şekilde reddetti. Başkan, Tomahawk füzelerinin kullanımının karmaşıklığına dikkat çekerek, "Tomahawk füzelerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek en az altı ay sürecek bir süreçtir. Bu füzeleri yalnızca biz (ABD) kullanabiliriz ve şu an için bunu yapmayacağız" diyerek bu tür ileri teknoloji silah sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını gündemden düşürdü.