ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Asean) Zirvesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Malezya’ya gitti. Zirvenin diplomatik trafiğinde Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi anlaşması öne çıktı. Trump, anlaşmanın sağlanmasında oynadığı rolden dolayı iki ülke liderine teşekkür etti.

Trump’ın Malezya’daki görüşmelerinde yatırım anlaşmaları, Güney Çin Denizi’ndeki gerginlikler ve Tayvan’ın geleceği gibi bölgesel konuların masaya yatırılması bekleniyor. Zirve, Asya-Pasifik bölgesinde hem ekonomik hem de stratejik açıdan yeni dengelerin oluşmasına zemin hazırlayacak.

Zirvenin en dikkat çeken kısmı ise Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşme olacak. İki liderin, küresel ticaret, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar konularında kapsamlı bir değerlendirme yapması planlanıyor.

ABD Başkanı Trump’ın Asya turu, Washington’un bölgedeki diplomatik etkisini yeniden artırma ve yeni ekonomik iş birlikleri kurma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.