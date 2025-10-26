Kanada’da eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın sesiyle hazırlanan “tarife karşıtı” reklam, iki ülke arasında diplomatik ve ticari bir krize dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, reklamın “manipülatif” olduğunu savunarak Kanada’ya uygulanan vergi tarifesini yüzde 10 artırma kararı aldı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kanada’nın Reagan’ın geçmişte yaptığı bir radyo konuşmasını “yanlış yansıttığını” ve izin almadan kullandığını belirtti. Reklamın “sahte” olduğunu ileri süren Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nün yasal yollara başvurduğunu ifade etti.

“Reagan ulusal güvenlik ve ekonomi için tarifeleri destekliyordu. Kanada ise bunun tam tersini iddia ederek sahtekarlık yaptı. Bu nedenle Kanada’ya uygulanan tarifeyi mevcut oranın üzerine ek olarak %10 artırıyorum,” dedi.

Gerginlik büyüyor

Trump yönetimi son aylarda Kanada’dan ithal edilen pek çok ürüne ek vergiler getirirken, Ottawa da buna misilleme tarifeleriyle yanıt vermişti. Özellikle Ontario merkezli otomotiv sektörü bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilenmişti.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Amerika’nın tarifelerine karşı elimizdeki her aracı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Krizin arka planı

ABD ile Kanada arasındaki ticaretin günlük hacmi yaklaşık 3,6 milyar Kanada doları (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) seviyesinde bulunuyor. Taraflar, Trump’ın ilk döneminde müzakere edilerek yürürlüğe giren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)’nın gözden geçirilmesi sürecine hazırlanırken bu yeni karar, ilişkilerdeki tansiyonu daha da yükseltti.