Son Mühür - Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımayı sürdürüyor. Son gelişmelere göre motorinin litre fiyatına 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 liralık artış yapılacağı öngörülüyor.

12 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 53,68 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul (Anadolu yakası)

Benzin: 53,01 TL

Motorin: 53,52 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,04 TL

Motorin: 54,78 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 54,37 TL

Motorin: 55,05 TL

LPG: 29,09 TL