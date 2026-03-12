Borsa İstanbul'un en çok konuşulan hisselerinden SASA Polyester (SASA), 12 Mart 2026 işlem gününde yatırımcıları heyecanlandıran güçlü bir yükseliş sergiledi. Önceki günü 2,20 TL seviyesinden kapatan hisse, gün içinde 2,19 TL'ye kadar geriledikten sonra öğle saatlerinden itibaren gelen yoğun alımlarla hızla toparlandı ve 2,42 TL seviyesine ulaşarak günü tavan fiyatla kapattı.

Yaklaşık yüzde 10'luk değer kazancı yaşayan SASA hissesinde günlük işlem hacmi 6,7 milyar TL'yi aşarken, toplam işlem gören lot miktarı yaklaşık 2,9 milyar adet olarak gerçekleşti. Piyasa değeri ise 106 milyar TL seviyesine yükseldi.

Yabancı kurumsal alımı tetikledi

SASA hissesindeki sert yükselişin arkasında yabancı bir kurumsal yatırımcının pay oranını yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarması yatıyor. Bu gelişmenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesinin ardından gün içinde alım tarafında ciddi bir yoğunluk oluştu. Özellikle saat 14:00'ten sonra işlem hacminde belirgin bir artış gözlemlendi ve hisse kısa sürede tavan fiyata ulaştı.

Son haftalarda dip seviyelerde işlem görüyordu

SASA hissesi son haftalarda 2,18 - 2,28 TL bandında dar bir aralıkta hareket ediyordu. Uzun süreli düşüş trendi sonrası bu seviyeler yatırımcılar tarafından "dip bölge" olarak değerlendiriliyordu. 52 haftalık zirve olan 5,66 TL'nin çok altında kalan fiyat, bazı analistler tarafından dipten toparlanma fırsatı olarak yorumlanıyor.

Teknik göstergeler ne söylüyor

Uzmanlar, 2,42 TL direncinin hacimli şekilde kırılmasını psikolojik bir eşik olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceği ifade ediliyor. Ancak 2,20 TL desteğinin korunması, kısa vadeli yükseliş kanalının sağlığı açısından kritik önem taşıyor. Öte yandan şirketin son çeyrek bilançosunda net zarar açıklaması, temel analiz tarafında temkinli bir tablo çiziyor.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarında profesyonel danışmanlık alınması tavsiye edilir.