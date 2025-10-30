Son Mühür/Merve Turan- Gazi Meclisi’nin kararıyla yürürlüğe girmesi planlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi, trafikte akrobatik hareketler yapan sürücülere yönelik cezaları önemli ölçüde artırdığı Ali Yerlikaya tarafından duyruldu. Teklif kabul edildiğinde, söz konusu sürücüler 60 gün boyunca araç kullanamayacak ve motosikletleri trafikten men edilecek.

Mevcut uygulama yetersiz kalıyor

Şu anda yürürlükte olan kanuna göre, trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücülere ne ehliyetlerinin alınması ne de araçlarının trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu durum, yeni düzenlemenin caydırıcı etkisinin önemini artırıyor.

Yeni düzenlemeler ve ceza miktarları

Teklifte yer alan düzenlemelere göre:

Akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası uygulanacak,

Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak,

Aynı davranışı 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlayanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek,

Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Uygulama örneği: Alanya

Antalya’nın Alanya ilçesinde, motosikletin ön tekerini kaldırarak tehlikeli sürüş yapan Ö.E. isimli sürücü yakalandı. Mevcut kanuna göre sadece idari para cezası uygulanırken, Yeni Trafik Kanunu Teklifi yürürlüğe girdiğinde aynı sürücü ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Vatandaşlara çağrı

Trafikte akrobatik hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücüler görüldüğünde, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi isteniyor. Yetkililer, bu ihbarlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapacaklarını belirtti.