Son Mühür - Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Yardımcıları kim olacak?

Mücadelede düdük Halil Umut Meler’de olacak. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir üstlenecek. Karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri ise maç gününde duyurulacak.

Tepki gösterildi

Halil Umut Meler, iki sezon önce saha olaylarıyla hafızalara kazınan Trabzonspor – Fenerbahçe derbisini de yönetmişti. Bu atama maç öncesinde gündem olurken, bazı taraftarların tepkisini çekti. Trendyol Süper Lig’de 22. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ise şöyle açıklandı: Çağdaş Altay (Galatasaray - Eyüpspor) Adnan Deniz Kayatepe (Antalyaspor - Samsunspor) Ömer Tolga Güldibi (Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor) Ali Yılmaz (Alanyaspor - Konyaspor) Halil Umut Meler (Trabzonspor - Fenerbahçe) Fatih Tokail (Kocaelispor - Gaziantep FK) Alper Akarsu (Göztepe - Kayserispor) Mehmet Türkmen (Başakşehir - Beşiktaş) Batuhan Kolak (Kasımpaşa - Fatih Karagümrük)