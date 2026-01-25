Son Mühür/ Merve Turan- Torbalı, kültür ve sanat ajandasına damga vuracak dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2024–2025 sezonunda Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından "Yılın Komedi Yapımı" ödülüne layık görülen prestijli tiyatro oyunu “Aşk Listesi”, eğitimci Burak Akkol’un girişimiyle bölgedeki sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak bu özel gösterim, ilçenin kültürel dinamizmine yeni bir soluk getirecek.

Torbalı’da yıldızlar geçidi: Ödüllü komedi "Aşk Listesi" geliyor

Sanat dünyasının saygın isimleri Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi’yi aynı sahnede buluşturan “Aşk Listesi”, Torbalı Ticaret Odası Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. 3 Şubat Salı günü saat 20.00’de perdelerini açacak olan yapım, sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda yılın en iddialı komedi performansı olarak dikkat çekiyor. Serkan Üstüner’in yönetmen koltuğunda oturduğu oyun, modern insanın ikili ilişkilerdeki kusursuzluk arayışını ve hayallerindeki partneri tasarlama çabasını mizahi bir dille ele alıyor. Yapım, "İdeal eşin tüm özelliklerini belirleme şansınız olsaydı, ortaya nasıl bir tablo çıkardı?" sorusunu merkezine alarak izleyiciyi hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi hedefliyor.

On maddelik liste ve altüst olan hayatlar

Oyunun olay örgüsü, uzun yıllara dayanan sağlam bir dostluğa sahip olan Oktay ve Kenan karakterlerinin etrafında şekilleniyor. Kenan’ın 50. yaş günü vesilesiyle hazırlanan ve "hayallerdeki kadının" 10 temel özelliğini içeren liste, başlangıçta masum bir oyun gibi görünse de kısa sürede her iki dostun da hayatını bir kaosa sürüklüyor. Listede yer alan tüm kriterleri üzerinde taşıyan gizemli Melis karakterinin aniden hayatlarına girmesiyle birlikte, kurgu ile gerçek arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. İlişkilerin, sadakatin ve beklentilerin sorgulandığı bu süreçte, karakterlerin düştüğü trajikomik durumlar seyirciye yüksek tempolu bir sahne deneyimi sunuyor.

Mizahın ve temponun zirve yaptığı bir sahne deneyimi

İnce bir zeka ürünü olan esprileri ve bir an bile düşmeyen temposuyla “Aşk Listesi”, profesyonel oyunculuk performanslarıyla birleşerek tiyatroseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Torbalılı sanatseverler, sahnede usta oyuncuların sergilediği eşsiz sinerjiye tanıklık ederken, aşk ve dostluk üzerine kurulan bu eğlenceli hikayede kendilerinden de birer parça bulacak. Oyun, sadece kahkaha vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda günümüz ilişkilerindeki mekanikleşmeyi ve duygusal beklentileri ustalıkla hicvediyor.

Burak Akkol: “Torbalı’yı sanatın marka ilçesi yapacağız”

Organizasyonun mimarı eğitimci Burak Akkol, oyunun davetlilere özel bir gösterimle sahneleneceğini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu. Akkol, "Güzel Torbalı’mızı eğitimde olduğu kadar kültür ve sanatta da İzmir’in parlayan yıldızı ve marka ilçesi haline getirmek için vizyoner projeler üretmeye devam ediyoruz. Yılın Komedi Yapımı ödülüne sahip böylesine nitelikli bir eseri hemşehrilerimizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. İlçenin sanata olan ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Akkol, sanata destek veren kurumların önemine de dikkat çekti.

Sanata destek veren kurumlara teşekkür

Açıklamalarını teşekkür mesajıyla tamamlayan Burak Akkol, bu büyük buluşmanın gerçekleşmesinde pay sahibi olan destekçileri de unutmadı. Akkol, "Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sanatın birleştirici gücüne inanarak yanımızda duran Radikal Eğitim Kurumları, Maya Çocuk Torbalı, Sedat İlgi Petrol, Park Metropol, Prodiş, Beauty Works, Alsancak Unlu Mamulleri, Koyuncuoğlu Sigorta, Ay Yapı, Altekma ve Poetika Yapım'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Torbalı’da daha büyük salonlarda ve çok daha geniş kapsamlı sanatsal etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz" diyerek gelecek projelerin sinyalini verdi.