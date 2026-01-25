Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in sanayi ve kültür kenti Aliağa, notaların ruhu dinlendirdiği muazzam bir kış konserine ev sahipliği yaptı. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu, usta bestekar Şekip Ayhan Özışık’ın ölümsüz eserlerini seslendirerek müzikseverleri tarihi bir yolculuğa çıkardı. Profesyonel bir sahne disipliniyle hazırlanan gece, dinleyicilerden tam not aldı.

Dev koro ile Şekip Ayhan Özışık seçkisi

Aliağa’nın sanat hafızasına kazınan kış konseri, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Dr. Barış Doğan’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Sahneye çıkan 98 kişilik dev koro ve onlara eşlik eden profesyonel saz heyeti, Şekip Ayhan Özışık’ın Türk müziğine bıraktığı seçkin eserleri büyük bir ustalıkla icra etti. Konserin açılış eseri olan "Bahar Gelmiş Neyleyim", salondaki atmosferi bir anda değiştirirken, program boyunca usta bestecinin kaleme aldığı toplam 16 nadide parça dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Gecenin finali ise duygusal tonuyla hafızalarda iz bırakan "O Beni Bir Bahar Akşamı Terkedip Gitti" eseriyle yapıldı.

İzleyiciler koroya dahil oldu

Müzikal kalitenin zirveye çıktığı gecenin en duygu yüklü anı, "Gönlümde Açmadan Solan Bir Gülsün" isimli eserin icrası sırasında yaşandı. Şef Barış Doğan, bu eserin programa dahil edilme amacının izleyicilerle kurulan gönül bağını pekiştirmek olduğunu belirterek mikrofonu salona devretti. Şarkının başlamasıyla birlikte Aliağalı müzikseverler, dev bir koro gibi eseri hep bir ağızdan seslendirerek Şekip Ayhan Özışık’ın hatırasını salonun her köşesinde yaşattı. İzleyicilerin bu katılımı, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Sanat Aliağa’yı güzelleştiriyor"

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştirmek üzere sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, koro şefi Barış Doğan’a teşekkür çiçeği sundu. Sanatın bir kentin ruhuna kattığı değeri vurgulayan Öztürk, "Kültür ve sanat, şehrimizin çehresini daha da zarif hale getiriyor. Bu akşam Şekip Ayhan Özışık’ın hatırasını böylesine profesyonelce yaşatan koromuzu gönülden tebrik ediyorum. Bizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen başta Şefimiz Barış Doğan olmak üzere tüm koristlerimize ve bizi yalnız bırakmayan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem hazırlıkları şimdiden başladı

Konuşmaların ardından Aliağa Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu ile birlikte son eserlerde koristlere eşlik eden Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, sahnedeki coşkuya ortak oldu. Kış konserine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şef Dr. Barış Doğan ise sanatın Aliağa’da gördüğü değerin motivasyonlarını artırdığını belirtti. Gecenin sonunda dinleyicilere bir de müjde veren Doğan, ASEV TSM Korosu’nun hiç vakit kaybetmeden yaz konseri hazırlıklarına başladığını duyurdu.