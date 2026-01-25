Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimlerinde konuşan Birlik Başkanı Yalçın Ada, Başkan Adayı Aykut Yenice’ye yüklendi, “Benim hakkımda bir röportajında ‘Kim o’ demişsin. Ben sana bunu yakıştıramadım. Ben kimim biliyor musun? 235 bin esnafın başkanıyım” dedi.

“Tahsin gibi bir adamı devirerek, tırnaklarımla buraya geldim”

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Genel Kurulu'nda, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata ile Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkan Adayı Aykut Yenici arasında sert tartışmalar yaşandı. Seçimlerde kürsüde konuşurken çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın Ata, “Aykut arkadaşımız her zaman olduğu gibi yine beni içine çekmeye çalışıyor. Güzel kardeşim Aykut. Uzun yıllardır babadan tanışıyoruz. Bir gazeteci arkadaşımız sana soruyor. ‘Birlik başkanı arkadaşımızla istişare ettiniz mi’ ‘Kim o, kim o’. Ben sana bunu hiç yakıştıramadım. Ben kimim biliyor musun? 235 bin esnafın başkanıyım. Birbirimize mi düştük Genel kurulunuzu yapacaksınız sıkıntı yok. Burada oturan tüm arkadaşların en doğal hakkı aday olmak. Ben buralara seçilerek geldim. Tahsin gibi adamı devirerek, tırnaklarımla. Bunu hiç yerine koyman. Senin adabına , senin yaptığın federasyon başkanlığına da, oda başkanlığına da hiç yakıştıramadım Burada bu kadar esnaf arkadaşım var. Doğruları söylüyorum. Doğruları söylediğim için ben seçildim. Yenice, diyor ki, 'İzmirle hiç işim olmaz. Ben Ankara’da federasyona aday olacağım. Onun için beni Doğan’ın listesine yazdırır mısın' dedi. Evet böyle"

Yenice, "Güzelim kongreyi rezil ettin"

Ata'nın konuşmalarına ayağa kalkıp yanıt veren Yenice, "Güzelim Kongreyi rezil ettin rezil etin. Hadi be" diye konuştu.