Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerini etkisi altına alacak olan olumsuz hava koşullarına karşı kritik bir uyarı yayımladı. Yarından itibaren Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen şiddetli yağışlar ile denizlerdeki fırtına beklentisi, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

Batı Akdeniz'de şiddetli yağış ve kar alarmı

Meteoroloji'den gelen son verilere göre, Batı Akdeniz bölgesinde yarın öğleden sonra hava koşulları sertleşmeye başlıyor. Burdur'un doğu kesimleri ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak etkisini gösterecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu bölgelerinde şiddetini artırması öngörülüyor. Çok kuvvetli ve yer yer aşırı olması beklenen bu gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra, bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu durumun özellikle dağlık geçitlerde ulaşımı aksatabileceği belirtiliyor.

Kıyı Ege şeridi kuvvetli sağanağa teslim olacak

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde de yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava dalgasının hakim olması bekleniyor. Başta İzmir, Aydın ve Muğla olmak üzere; Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlar kendisini gösterecek. Meteorolojik değerlendirmeler, özellikle İzmir’in güneybatı hattı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli seviyelere ulaşacağını işaret ediyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Hatay kıyıları dikkatli olmalı

Doğu Akdeniz’de rüzgarın hızını artırarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay’ın güney kıyılarında etkili olacak rüzgarın, doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Deniz ulaşımında aksamalara yol açabilecek bu hava durumunun, Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bölgedeki balıkçıların ve gemi trafiğinin fırtına takvimine göre önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

Ege Denizi'nde ulaşımı vuracak şiddetli rüzgar

Deniz trafiğini etkileyecek bir diğer önemli uyarı da Ege Denizi için yapıldı. Yarının ilk saatlerinden itibaren bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden esmeye başlayacağı, zamanla güneybatıya dönerek fırtına, hatta yer yer kuvvetli fırtına seviyesine çıkacağı bildirildi. Rüzgar gücünün 6 ila 8 kuvvetine ulaşacağı tahmin edilirken, denizdeki dalga boyunun da artması bekleniyor. Fırtınanın aynı günün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, sefer iptalleri ve deniz trafiğindeki olası gecikmelere karşı ilgililerin güncel verileri takip etmesi öneriliyor.