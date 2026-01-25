Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in köklü kültür kenti Karşıyaka, Türk basınının sembol ismi Uğur Mumcu’yu, katledilişinin 33. yılında düzenlenen "Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı özel bir söyleşiyle yad etti. Karşıyaka Belediyesi'nin organize ettiği ve tarihçi-yazar Sinan Meydan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Mumcu’nun fikir dünyası ve Cumhuriyet idealleri derinlemesine analiz edildi.

Karşıyaka’da Cumhuriyet aydınlanması ve mumcu mirası

Karşıyaka Belediyesi, faili meçhul bir suikast sonucu aramızdan koparılan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak adına Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda kapsamlı bir anma töreni gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğindeki programa; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşu liderleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Mumcu’nun karanlığa karşı yaktığı meşalenin güncelliğini hala koruduğu mesajı verildi.

Tarihsel perspektif: Uğur Mumcu’nun bağımsızlık ideali

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin moderatörlüğünde kürsüye çıkan tarihçi Sinan Meydan, Uğur Mumcu’nun düşünsel dünyasını tarihsel bir süzgeçten geçirdi. Meydan, Mumcu’nun sadece bir haberci değil, aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarını, laikliği ve üniter devlet yapısını sarsılmaz bir kararlılıkla savunan bir Cumhuriyet neferi olduğunu ifade etti. Mumcu’nun tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığının altını çizen Meydan, usta yazarın kalemini halkı bilinçlendirmek ve toplumsal aydınlanmayı sağlamak için bir silah gibi kullandığını dile getirdi.

Başkan Ünsal: "Demokrasiye bağlılığımızı ilan ediyoruz"

Etkinlikte söz alan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Uğur Mumcu’nun halkın ortak vicdanı ve hakikatin ödünsüz temsilcisi olduğunu vurguladı. Mumcu’nun "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz" düsturunun özgür basın ve demokrasi savunuculuğunda temel bir rehber olduğunu belirten Ünsal, Sinan Meydan gibi kıymetli bir tarihçiyi ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet ve demokrasiyi koruma sorumluluğunun her vatandaşın omuzlarında olduğunu ifade eden Başkan Ünsal, Karşıyaka’nın bu değerleri savunma noktasındaki azminin kırılmayacağını ilan ederek konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi" sözleriyle mühürledi.

Sinan Meydan: "Karanlığı onlardan aldığımız ilhamla yıkacağız"

Konuşmasında İzmir ve Karşıyaka’nın aydınlık atmosferinden güç aldığını belirten Sinan Meydan, Mumcu suikastının Türkiye için hayati bir kırılma noktası olduğunu savundu. Mumcu’nun tarikatlara ve cemaatlere karşı verdiği savaş nedeniyle hedef alındığını hatırlatan Meydan, toplumun o dönem cenaze törenlerinde haykırdığı "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganının aslında bir bilinç sıçraması olduğunu belirtti. Mevcut zorluklara rağmen umutsuzluğa yer olmadığını ifade eden Meydan, genç nesillere duyduğu güveni dile getirerek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının çok daha parlak olacağına dair inancını paylaştı.

Gazeteciliğin onuru ve eğitime destek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise 24 Ocak tarihinin basın camiası için taşıdığı derin sızıya dikkat çekerek, gerçek gazeteciliğin bedel ödemeyi gerektiren meşakkatli bir yol olduğunu söyledi. Gappi, Mumcu’yu "gazetecilerin kıvancı, Cumhuriyet’in kazancı" olarak nitelendirerek tüm aydınları saygıyla andı. Programın sonunda, Sinan Meydan ve Dilek Gappi adına Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na (EÇEV) yapılan bağışlar, gençlerin eğitimine katkı sağlarken; Başkan Ünsal konuklarına plaket takdim etti. Etkinlik, Sinan Meydan’ın Karşıyakalı okurları için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.