Son Mühür / Alper Temiz - İzmir’in Torbalı ilçesinde üreticilerin borçları nedeniyle 5 ayrı tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkartılan taşınmazlar, Kuşçuburun ve Çapak mahalleri sınırlarında yer alıyor. Toplam tarım arazilerinin değeri 134.555.856 TL olarak belirlendi.

Araziler ve özellikleri şöyle:

1. Kuşcuburun Mh., Koca Alan Mevkii, 395 parsel

Yüzölçümü: 28.600 m²

Kıymeti: 51.480.000 TL

Mahalle yerleşim merkezine 400 m, ilçe merkezine 6 km uzaklıkta.

Sulu tarım arazisi; 77 adet zeytin ağacı ve buğday ekili.

Doğu sınırı 9407 sokağa, batı sınırı 507 sokağa cepheli.

2. Kuşcuburun Mh., Kargılık Mevkii, 448 parsel

Yüzölçümü: 11.400 m²

Kıymeti: 25.080.000 TL

Yerleşim alanına 500 m, ilçe merkezine 6,3 km uzaklıkta.

Sulu tarım arazisi; buğday ekili.

Batı sınırı Mimar Sinan Caddesi’ne cepheli.

3. Kuşcuburun Mh., Kargılık Mevkii, 466 parsel

Yüzölçümü: 21.000 m²

Kıymeti: 31.500.000 TL

Yerleşim alanına 300 m, ilçe merkezine 6,5 km uzaklıkta.

Sulu tarım arazisi; buğday ekili.

Yola cephesi yok.

4. Sarıkova Mevkii, Kuşçuburun Mahallesi, 745 parsel

Yüzölçümü: 10.964 m²

Kıymeti: 17.542.400 TL

Yerleşim alanına 3 km, ilçe merkezine 6,5 km, İzmir-Aydın Otobanına 70 m mesafede.

Sulu tarım arazisi; mısır ekili.

Batı sınırı boyunca yola cepheli.

5. Çapak Mh., Tepebağlar Mevkii, 136 ada 23 parsel

Yüzölçümü: 5.584,66 m²

Kıymeti: 8.935.456 TL

Çapak Mahallesi yerleşim alanına 3,5 km, Kuşçuburun Mahallesi’ne 1 km, ilçe merkezine 5,5 km uzaklıkta.

Sulu tarım arazisi; ekili-dikili yok.

Batı sınırı boyunca yola cepheli.

Toplamda 5 tarım arazisinin yüzölçümü 77.548,66 metre kare, kıymeti ise 134.555.856 TL olarak belirlendi.

İmar durumu ve yasal şartlar

Torbalı Belediye Başkanlığı’nın yazısına göre “Satışa çıkarılan taşınmazların 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Eylül 2012 tarihli kararına göre, bu alanlar 1/25.000 ölçekli İzmir Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Alanı” olarak belirlenmiş durumda.

Taşınmazlar için yapı ruhsatı ya da kullanım izni düzenlenmemiş; adres kayıt sisteminde (MAKS) herhangi bir numarataj kaydı da bulunmuyor.

Ayrıca tüm araziler 5403 sayılı Toprak Koruma ve Kullanımı Kanunu’nun 8. maddesi kapsamına giriyor. Buna göre, bu tarım arazileri bölünemez, ifraz edilemez ve izin alınmadan amacı dışında kullanılamaz.”