Son Mühür / Alper Temiz - İzmir’in Gaziemir ilçesi Yeşil Mahallesi’nde bulunan, 166 ada 10, 11 ve 6 numaralı parseller 16.297.210,60 TL bedelle icradan satışa çıkarılıyor. Birbirine bitişik konumda yer alan üç taşınmazdan 166 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin kadastral yola cephesi bulunmazken, 166 ada 6 parsel doğusundaki 43/1 Sokak’a cepheli durumda.

Dosyada yer alan harita ve plan örneklerine göre, parsellerin batısında dere bulunuyor. Söz konusu alanlar, Önder Caddesi ve Abdülhamit Yavuz Caddesi’nin kesişimindeki Abdullah Arda Çolpan Meydanı’na 350 metre, Akçay Caddesi’ne bin 200 metre, Gaziemir Belediyesi’ne 600 metre, Optimum AVM’ye ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bölge genelinde ulaşım olanaklarının iyi durumda olduğu belirtilirken, 10 ve 11 numaralı parsellerin kadastral yola cepheli olmaması nedeniyle ulaşım açısından kısıtlılık yaşandığı ifade ediliyor.

Taşınmazların çevresinde 1-2 katlı eski konutlar ile 3-5 katlı yeni apartmanların bulunduğu ifade ediliyor. Alan üzerinde zeytin ağaçları yer alırken, ağaçların sayısı ve yaşına ilişkin bilgiler 01.02.2021 tarihli bilirkişi raporunda değerlendirildi.

İmar planı açısından ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı:

166 ada 10 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı,

166 ada 11 parsel, büyük oranda müze alanı ve kısmen park alanı,

166 ada 6 parsel ise park, 17 metrelik yol, müze alanı, sağlık tesisi alanı ve imar planı onama sınırı dışında kalıyor.

Satış dosyasına göre taşınmazlarda icra haczi bulunuyor. Alanın zeytinlik vasfında olması da satışı çevresel ve hukuki açıdan dikkat çekici hale getirdi.

İptale konu emsal kararlar…

Daha önce benzer durumlar için verilen emsal kararlarda, “Danıştay 6. Dairesi, 2021/1033 E. – 2022/2145 K. sayılı kararında, zeytinlik alanı imara açan planı ‘şehircilik ilkelerine ve 3573 sayılı Kanun’a aykırı’ bularak; İzmir 3. İdare Mahkemesi, 2020/1487 E. sayılı dosyada, zeytinlik vasfındaki taşınmazı kapsayan imar planı değişikliğini ‘koruma esaslarına uygun olmadığı’ gerekçesiyle ve Danıştay 8. Dairesi, 2019/2346 K. kararında, tarım dışına çıkarma izni alınmadan yapılan cins değişikliğini” iptal etmişti.