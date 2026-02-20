Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal yardımları artırırken birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirecek kapsamlı etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Övünç Demir, Ramazan’ın manevi atmosferini tüm ilçede hissettirmek amacıyla hem sosyal destek çalışmalarının hem de kültürel etkinliklerin yoğun şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Camiler Ramazan’a hazırlandı

Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Halılardan camlara, avlulardan abdesthanelere kadar detaylı temizlik yapılarak ibadethaneler Ramazan’a hazır hale getirildi.

Camilerin gül kokularıyla karşılandığını belirten Başkan Demir, vatandaşların huzurlu bir ortamda ibadet edebilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

13 bin kişilik toplu iftar, 9 bin sıcak yemek desteği

Ramazan boyunca ilçede dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Demir, 6 ayrı noktada toplam 13 bin kişilik toplu iftar organizasyonu düzenleneceğini açıkladı.

Evinde yemek yapamayacak durumda olan, yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ise Ramazan ayı boyunca 9 bin sıcak iftar yemeği ulaştırılacak.

İlk günün iftarlıklarının dağıtımının tamamlandığını belirten Demir, ayrıca 6 bin haneye Ramazan kolisi dağıtılacağını söyledi.

İftara yetişemeyenlere çorba ikramı

Torbalı Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşları da unutmadı. İlk uygulama kapsamında Tepeköy İZBAN İstasyonu’nda çorba dağıtımı yapıldı.

Ramazan ayı boyunca: Tepeköy, Torbalı ve Pancar İZBAN istasyonlarında iftar saatinde çorba ikramı yapılacak.

Torbalı Devlet Hastanesi’nde refakatçilere ve acil servise gelen vatandaşlara sahur saatinde çorba dağıtılacak.

Başkan Demir, ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye her zaman ulaşabileceğini hatırlatarak, (0232) 856 66 66 numaralı hattın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ve aynı numaranın WhatsApp hattı olarak da kullanılabildiğini belirtti.

Ramazan sokağı etkinlikleri 5–18 Mart’ta

Torbalı’da gelenek haline gelen Ramazan Sokağı etkinlikleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5–18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında çeşitli kültürel programlar, gösteriler ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği aktiviteler düzenlenecek.

Başkan Demir, çocukluk yıllarında yaşadığı Ramazan kültürünü yeni nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

“Ramazan’ın birlik ve bereket getirmesini diliyorum”

Açıklamasını Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparak tamamlayan Başkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Rabbim bayrama sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. İlçemizin, İzmir’imizin ve ülkemizin Ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir ay diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun.”