Son Mühür- İzmir'in Torbalı ilçesinin düşman işgalinin 104. yıl dönümü, Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Program gün boyu sürdü ve finalinde Fulya Atıl, Ertan Ünver Millet Bahçesi’ni dolduran binlerce Torbalılıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Atatürk Anıtı'ndan Ertan Ünver Millet Bahçesi'ne coşkulu kutlama

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar Gazi Çamlığı’nda düzenlenen programla devam etti. Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin “Gördesli Makbule” temalı zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Gecenin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Fulya Atıl, güçlü sesi ve sahne performansıyla Torbalılılarla buluştu.

Başkan Övünç Demir'den "İnadına Cumhuriyet, inadına Atatürk" vurgusu

Etkinlikte konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir Torbalı ve çevresinde meşaleyi ateşleyen, işgale karşı göğsünü siper eden Hortunalı Hamit Efe gibi yerel kahramanları da anarak şu ifadeleri kullandı: konuşmada “7 Eylül, sadece takvim yapraklarında bir gün değil; bu topraklar için canını siper etmiş bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının adıdır. Bu toprakların bağrından çıkan kahramanlar, teslimiyeti asla kabul etmediler. Torbalı ve çevresinde meşaleyi ateşleyen, işgale karşı göğsünü siper eden Hortunalı Hamit Efe gibi yerel kahramanlarımız, Kuvâyi Milliye ruhuyla birleşerek bu topraklarda düşmana geçit vermemiştir.

Efe'lerimizin, milis güçlerimizin ve düzenli ordumuzun o omuz omuza mücadelesi, 7 Eylül günü bu aziz şehri özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bizim her zaman söylediğimiz, her platformda gür bir sesle haykırdığımız iki kırmızı çizgimiz var: Biri Cumhuriyet, biri Mustafa Kemal Atatürk! Buradan bir kez daha ilan ediyorum; önümüze hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım; inadına Cumhuriyet, inadına Atatürk!

Bu duruşumuzdan, bu sevdamızdan bir milim bile geri adım atmayacağız. Bu anlamlı günde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm Kuvâyi Milliye kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Torbalı’mızın 7 Eylül Kurtuluş Günü kutlu olsun!”