Ekran başındakiler, dizide dengeleri sarsan Haysiyet Suzan Karlıova kimdir sorusunun cevabını ve karaktere hayat veren Elifcan Ongurlar'ın kariyerini araştırmaya girişti. Güç ve intikam ekseninde dönen senaryoda soğukkanlı adımlarıyla boy gösteren figür, aile içindeki gizli taht kavgasını körüklüyor. Rolün getirdiği gerilim tansiyonu yükseltti.

Sadık Karlıova'nın kızı rolüyle hikayenin omurgasını tutan Suzan, geçmişin karanlık hesaplarını masaya döküyor. Kimseye güvenmeyen karakterin atacağı adımlar, Mehmet ile Simay arasındaki zorlu aşkı da doğrudan ateşe atıyor. Ekran başındakiler nefesini tuttu.

Haysiyet dizisinde Suzan Karlıova karakterini kim oynuyor?

Haysiyet dizisinde Suzan Karlıova karakterini tiyatro ve dizi oyuncusu Elifcan Ongurlar canlandırıyor. Deneyimli oyuncu, aile menfaatlerini koruma bahanesiyle kendi iktidarını kurmaya çalışan gözü kara ve ketum bir kadının ruh halini ekrana yansıtıyor.

Başarılı oyuncunun kimlik bilgileri ve kariyer özeti şöyle şekillendi:

Bilgi Detay Karakter Suzan Karlıova Canlandıran oyuncu Elifcan Ongurlar Doğum tarihi ve yeri 7 Haziran 1993, İzmir Mezuniyet Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Sosyal medya hesabı @elifcanongurlar

Elifcan Ongurlar kimdir, hangi yapımlarda rol aldı?

İzmir'de dünyaya gelen Elifcan Ongurlar, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra profesyonel setlere adım attı. Kamera karşısına 2012 yapımı Ateşin Düştüğü Yer sinema filmindeki Ayşe rolüyle çıktı. Bu etkili başlangıcın peşinden Kayıp Şehir dizisindeki Seher rolüyle geniş kitlelere adını duyurdu.

Oyuncu; Kara Ekmek, Medcezir, Kiralık Aşk ve Sevgili Geçmiş kadrolarında sergilediği performansla televizyon dünyasında kalıcı bir yer edindi. Son dönemde Leyla ile Mecnun projesinde Bahar rolünü üstlenen sanatçı, beyazperdede Kadınlara Mahsus filminde hünerlerini gösterdi. Yeni sezonda ise Karlıova hanedanının en stratejik ismi sıfatıyla ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Suzan Karlıova'nın aile içindeki gizli planı ne?

Karlıova ailesinin stratejisti Suzan, kendi çıkarlarını ailenin geleceği ambalajıyla sunarak rakiplerini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Kimseden destek almadan zirveye tırmanmayı amaçlayan hırslı mizacı, Tarman ailesiyle patlak veren krizde fitili ateşliyor. Hedefe giden yolda önüne çıkan engelleri acımasızca temizlemekten geri durmuyor. Tehlike giderek büyüyor.

Kısa sürede izleyicinin ilgisini toplayan karakterin yeni hamleleri, Salı akşamları yayınlanacak bölümlerde düğümleri tek tek çözecek.