Son Mühür - Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi’nde kendilerine sevk edilen toplu taşıma araçları, taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflere ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Komisyonların hazırladığı ve bugün İBB Meclisi gündemine alınan teklifte; otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılması öngörüldü. Teklife göre elektronik tam biletin 35 liradan 42 liraya, “Mavi Kart” aylık abonman ücretinin ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseltilmesi planlanıyor. Taksilerde açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya çıkarılması, kilometre başı ücretin 36,30 liradan 43,56 liraya, saatlik zaman tarifesinin 453,71 liradan 544,45 liraya ve kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Minibüs tarifesinde ise “indi-bindi” olarak bilinen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya çıkarılması, 4-7 kilometre arası 34 liradan 41 liraya, 7-11 kilometre arası 35 liradan 42 liraya, 11-15 kilometre arası 36 liradan 43 liraya ve 15-20 kilometre arası 39 liradan 47 liraya yükseltilmesi istendi. Öğrenci ücretinin de 21 liradan 25 liraya çıkarılması öngörüldü. Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücretin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya çıkarılması teklif edilirken, yeni tarifenin 16 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İftar menüsü de zam geliyor

Ayrıca İBB’ye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menüsü fiyatının da 550 liradan yüzde 27,27 artışla 700 liraya yükseltilmesi talep edildi.