Real Madrid’in efsane isimlerinden Toni Kroos, genç Türk yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu, Kylian Mbappé’nin form grafiğinde Arda Güler’in katkısının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Kroos: “Arda Güler, Mbappé’yi topla doğru buluşturuyor”

Real Madrid’in eski yıldızlarından Toni Kroos, katıldığı bir programda genç oyuncular ve takımın hücum gücü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kroos, özellikle Arda Güler’in Mbappé üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Kylian Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé’nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması çok önemli.”

Tecrübeli futbolcu, Arda’nın top tekniği, oyun görüşü ve pas becerilerinin Mbappé’nin hücum etkinliğini artırdığını vurguladı.

“Arda özel bir yetenek”

Kroos, açıklamalarında genç Türk yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı:

“Arda Güler çok özel bir yetenek. Onunla aynı takımda oynamak gerçekten keyifliydi. Çok genç olmasına rağmen oyun olgunluğu ve özgüveni dikkat çekici.”

Real Madrid’de kısa sürede takıma uyum sağlayan Arda Güler, hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının takdirini kazanmış durumda.

Soyunma odasında da büyük saygı görüyor

Arda Güler, Real Madrid’e transfer olduğundan bu yana sadece taraftarların değil, takım arkadaşlarının da güvenini kazandı.

Kroos’un sözleri, genç oyuncunun soyuma odasında da önemli bir konuma geldiğini gösteriyor.

İspanyol basını, Kroos’un açıklamalarını “Real Madrid’de yeni bir dönemin işareti” olarak yorumladı.

Arda Güler’in istatistikleri parlıyor

19 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 19 resmi maça çıktı. Arda, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımın skor yüküne önemli katkı sağladı. Öte yandan yıldız golcü Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla çıktığı 16 maçta 17 gol ve 2 asist üretti. İkilinin sahadaki uyumu, İspanyol medyasında “yeni Ronaldo–Özil bağlantısı” olarak değerlendirildi.