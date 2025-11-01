EuroLeague 8. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia’ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleyi 86-75’lik skorla kaybederek organizasyondaki 5. mağlubiyetini aldı.

Efes, İspanya’da istediğini bulamadı

EuroLeague’in 8. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlanan Efes, ribauntlarda ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuramadı.

Maç boyunca tempoyu belirleyen ev sahibi Baskonia, özellikle üçüncü periyotta farkı açarak sahadan 86-75 galibiyetle ayrıldı.

5. mağlubiyet geldi

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague’deki 8. maçında 5. mağlubiyetini almış oldu. İspanyol ekibi Baskonia ise, bu galibiyetle turnuvadaki ikinci zaferini elde etti.