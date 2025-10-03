Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sahte internet siteleri üzerinden yapılan sosyal konut başvurusu dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, yalnızca resmi kanalların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sahte sitelerle dolandırıcılık girişimleri

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, sosyal konut projelerine yönelik yoğun talebin kötü niyetli kişilerce istismar edildiği belirtildi. Dolandırıcıların, sahte internet siteleri ve sahte iletişim numaraları aracılığıyla vatandaşlardan başvuru ücreti talep ettikleri tespit edildi.

Açıklamada, bu girişimlerin özellikle e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi gibi görünerek vatandaşları kandırmaya çalıştığı ifade edildi.

Vatandaşlara “alan adına dikkat” uyarısı

TOKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tıkladıkları internet sitelerinin adreslerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İdaremizin resmi internet sayfası www.toki.gov.tr, çağrı merkezi 444 86 54, onaylı sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında hiçbir kanala itibar edilmemelidir.”

Yasal işlem başlatıldı

Dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. TOKİ, sahte hesaplar ve siteler üzerinden işlem yapılmaması gerektiğini yineleyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Resmi kaynaklar hatırlatıldı

TOKİ, sosyal konut başvuruları ve diğer tüm işlemler için yalnızca kendi resmi kanallarının kullanılabileceğini belirtti. Vatandaşların güvenliği için resmi internet sitesi, çağrı merkezi ve yetkili bankaların dışında hiçbir kişi ya da kuruma ödeme yapılmaması gerektiği özellikle vurgulandı.