Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut girişimi olan bu proje, vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Trabzon kurası, 19-25 Ocak tarihleri arasında 9 ilde gerçekleştirilecek çekilişler kapsamında yer alıyor. Bu hafta toplamda 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Trabzon TOKİ kura çekilişi saat kaçta, nerede yapılacak?

Trabzon TOKİ hak sahibi belirleme kurası 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve vatandaşlar çekilişi anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ Trabzon kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Trabzon TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar şu adımları takip edebilir:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır

Arama bölümüne "TOKİ kura sonucu sorgulama" yazılır

İlgili hizmet seçilerek T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılır

Asil veya yedek hak sahibi olup olmadığı ekranda görüntülenir

500 bin sosyal konut projesinde hangi kontenjanlar var?

Yüzyılın Konut Projesi'nde belirli gruplara özel kontenjanlar ayrıldı. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan sağlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle sunuluyor ve yatay mimari anlayışıyla inşa ediliyor.

Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ'nin açıkladığı takvime göre 19-25 Ocak haftasında dokuz ilde kura çekilişi yapılacak. Trabzon ve Tokat için 21 Ocak, Amasya için 22 Ocak, Manisa, Kastamonu ve Sivas için 23 Ocak, Aydın için 24 Ocak ve Giresun için 25 Ocak tarihleri belirlendi. Hafta sonunda kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e ulaşacak.

Konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre konutların ilk teslimatı deprem bölgelerinde 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027'de başlayacak. Hak sahipleri, sözleşme imzaladıktan sonraki aydan itibaren taksit ödemelerine başlayacak. Taksitler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek ancak bu artış TÜFE oranını geçmeyecek.