Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Değerlendirme sürecinde önemli bir gelişme yaşandı: Adli Yargı Testi'ndeki 34 numaralı sorunun cevabı "D"den "E"ye değiştirilirken, İdari Yargı Testi'ndeki 34 numaralı soru ise iptal edildi.

Hangi sınavların sonuçları açıklandı?

2025 yılı Adalet Bakanlığı sınavları kapsamında üç farklı yazılı yarışma sınavının sonuçları eş zamanlı olarak duyuruldu. Bu sınavlar şu şekilde sıralanıyor: 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı ve 2025 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı.

Değerlendirme süreci nasıl tamamlandı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınavların madde analizleri titizlikle incelendi ve cevap anahtarlarının kontrolleri eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Adaylardan gelen itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Bu süreçte Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun doğru cevabının "E" olarak güncellenmesine karar verildi. İdari Yargı Testi'nde ise aynı numaralı soru iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldı.

Hakimlik savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip edebilir:

ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır

adresine giriş yapılır Açılan sayfada ilgili sınav seçeneği tıklanır

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek sisteme giriş yapılır

Sınav sonucu ekranda görüntülenir

Adaylar ayrıca doğrudan https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10233 bağlantısını kullanarak sonuç sorgulama ekranına hızlıca erişebilir.

Sırada ne var?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan mülakat sürecine davet edilecek. Mülakat tarihleri ve detayları Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak. Adayların resmi açıklamaları takip etmesi ve gerekli belgeleri hazır bulundurması önem taşıyor.