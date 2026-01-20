Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahiplerini belirleyecek kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. Tokat genelinde yoğun ilgi gören kura çekimi için geri sayım sürüyor.

TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında sürdürülen kura çekimleri devam ediyor. Tokat'taki kura çekimi 21 Ocak Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Proje doğrultusunda Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TOKİ Tokat kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ'nin resmi web sitesi: www.toki.gov.tr

E-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek. Ayrıca TOKİ'nin çağrı merkezi ve il müdürlükleri de vatandaşlara bilgi desteği sağlayacak.

Hak sahipleri ne yapmalı?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil hak sahiplerinin belirlenen süre içinde gerekli evrakları tamamlaması ve sözleşme imzalaması gerekiyor. Hak sahipliğinden feragat eden veya süresi içinde başvurmayan vatandaşların yerine yedek listeden sıralama yapılacak.

TOKİ Tokat'ta kaç konut yapılacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutlar, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. TOKİ'nin uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit seçenekleri sayesinde binlerce aile yeni yuvasına kavuşacak.

Konutlar modern mimari anlayışla tasarlanıyor ve depreme dayanıklı yapı standartlarına uygun şekilde inşa ediliyor. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve otopark gibi ortak kullanım alanları da projenin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.