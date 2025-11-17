Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ’lere yönelik hazırlanan ikinci Nefes Kredisi paketinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Gelen yoğun talep üzerine 25 milyar lira olarak açıklanan kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi. Yeni başvurular 19 Kasım Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başlanacak.

Nefes Kredisi yeniden yapılandırıldı

TOBB’dan yapılan açıklamada, ikinci Nefes Kredisi’nin 2 Ekim’de TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle devreye alındığı hatırlatıldı.

Krediye gösterilen talebin beklentilerin üzerine çıktığı vurgulanarak hacmin iki katına çıkarıldığı belirtildi.

Krediden TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyeleri yararlanabilecek. Başvurular şu bankaların şubelerinden yapılacak:

- Halkbank

- Vakıfbank

- Ziraat Bankası

- Ziraat Katılım

- Denizbank

- Garanti BBVA

- Akbank

- Yapı Kredi

Kredi koşulları değişmedi

Hacmi artırılan kredi paketinde mevcut şartlar korunuyor. Buna göre:

Bir işletme en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Krediler 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli olacak.

Faiz oranı 24 aya kadar yüzde 33,

24 ay üzeri için yüzde 32 olarak uygulanacak.

Bu şartların, KOBİ’lerin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği belirtildi.

İlk paketten 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek

Temmuz ayında devreye alınan ilk Nefes Kredisi ile 23 bin 515 işletmeye toplam 30 milyar TL finansman sağlandı.

Yeni paketle birlikte, 2025 yılı içinde KOBİ’lere ulaştırılan toplam destek tutarının 80 milyar TL’ye çıkacağı ifade edildi.

Hisarcıklıoğlu: “KOBİ’lere nefes olmak için yeni kaynak oluşturduk”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu vurguladı. KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının işletmeler üzerinde baskı yarattığını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir dönemde KOBİ’lerimizin nefes alması için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptı. Amacımız çarkların durmaması ve işletmelerimizin ayakta kalmasıdır.”

“Kredi talebi beklentilerin çok üzerinde”

İkinci Nefes Kredisi’nin 2 Ekim’de başladığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, paketten şu ana kadar 20 bin civarında firmanın yararlandığını belirtti.

25 milyar liralık hacmin dolmak üzere olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda–borsa camiasından ve iş dünyasından gelen talepler üzerine kredi hacminin artırılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

“Yaptığımız görüşmeler sonucu hacim 50 milyar liraya çıkarıldı. Bu, işletmelerimiz için büyük bir kazanım” diyen Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve bankalara teşekkür etti.

“Doğru zamanda finansmana erişim ekonomiyi güçlendirir”

Hisarcıklıoğlu, uygun maliyetli krediye erişimin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirterek, “KOBİ’lerin desteklenmesi demek Türkiye ekonomisinin güçlenmesi demektir” ifadelerini kullandı.