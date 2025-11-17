ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, jeopolitik gelişmeler, küresel büyüme görünümü ve finansal piyasalardaki eğilimleri değerlendirdiği yeni raporunda; hisse senetleri, altın, petrol ve döviz piyasalarına ilişkin kapsamlı tahminlerini açıkladı. Raporda, hızlanan yapay zekâ yatırımları ve destekleyici para politikalarının 2026’da risk iştahını artıracağı vurgulandı. “Riskli varlıklar için güçlü bir yıl geliyor” değerlendirmesi öne çıktı.

ABD borsalarında güçlü yükseliş beklentisi

Morgan Stanley, ABD’deki geniş tabanlı ekonomik toparlanmanın borsaları yukarı taşıyacağı görüşünde. Banka, S&P 500 endeksinin 2026 sonunda 7.800 puana ulaşabileceğini öngörüyor. Bu seviyenin mevcut rakamlara göre yaklaşık yüzde 16’lık bir yükseliş anlamına geldiği belirtiliyor. Raporda ayrıca şu öngörülere yer verildi:

Küçük ölçekli şirketlerin büyük ölçeklileri geride bırakacağı,

Döngüsel sektörlerde getirilerin savunma ağırlıklı alanlara kıyasla daha yüksek olacağı,

Fed’in güvercin para politikası yaklaşımının hisse senetlerini desteklemeye devam edeceği.

Dolar endeksi için yapılan tahminlerde ise 2026’nın ilk yarısında 94 seviyelerine gerileme, yıl sonuna doğru 99 civarında dengelenme beklentisi öne çıktı.

Avrupa piyasalarında iyileşme eğilimi

Raporun Avrupa bölümünde, ABD’deki pozitif görünümün kıta borsalarına da ivme kazandıracağı ifade edildi. Morgan Stanley, MSCI Europe endeksi için yıl sonu hedefini 2.250 puandan 2.430’a çıkardı.

Avrupa piyasalarındaki değer artışının;

Almanya’nın mali teşvik paketleri,

şirketlerin güçlü kâr beklentileri

ve gerileyen enflasyon nedeniyle hız kazandığı belirtildi.

Bankaya göre kıta genelindeki yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor.

Altında sert yükseliş beklentisi

Morgan Stanley'nin emtia tahminlerinden en dikkat çekeni altın oldu. Banka, 2026 yılında altının ons fiyatının 4.500 dolara kadar çıkarak tarihi bir seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor.

Bakır için de iyimser bir tablo çizildi ve 10.600 dolar/ton seviyesinin hedeflendiği ifade edildi.

Petrolde yatay seyir öngörülüyor

Raporda petrol piyasalarına dair projeksiyonlar ise daha temkinli. Brent petrolün, küresel arz-talep dengesinin görece stabil seyretmesi nedeniyle 60 dolar seviyelerinde yatay bir görünüm izlemesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Enerji piyasasında keskin yön değişimlerini tetikleyecek bir dinamik beklenmediği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

“Ilımlı büyüme, yüksek belirsizlik” vurgusu

Morgan Stanley, küresel ekonominin 2026’da ılımlı bir büyüme patikasında ilerleyeceğini ve dezenflasyon sürecinin korunacağını öngörüyor. Ancak raporda dikkat çekici bir uyarı da bulunuyor:

“Belirsizlik yüksek ve olası sonuçlar geniş bir yelpazede kalmaya devam ediyor.”